Résolutions 2025 : l'Apple Watch veut vous faire tenir bon (+ promo)

Comme chaque année à l'approche du Nouvel An, Apple met en avant sa montre connectée comme l'allié idéal pour tenir ses bonnes résolutions, particulièrement en matière de fitness. Dans une nouvelle publicité, la marque à la pomme s'attaque à un constat bien connu : l'abandon massif des objectifs dès le deuxième vendredi de janvier.

Une montre qui vous motive

"Et si un petit coup de pouce à notre poignet pouvait nous aider à arrêter d'abandonner ?" C'est la question que pose Apple dans sa dernière campagne publicitaire pour l'Apple Watch Series 10. La marque met l'accent sur les fonctionnalités motivantes de sa montre : notifications pour fermer les anneaux d'activité, suivi des objectifs d'entraînement, et fonctions spécifiques pour la course comme le suivi du rythme et les alertes d'encouragement.

Pour démarrer l'année du bon pied, Apple lance comme à son habitude un défi spécial : les utilisateurs pourront gagner une récompense numérique exclusive en fermant leurs trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs en janvier. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie globale d'Apple pour encourager ses utilisateurs à maintenir une activité physique régulière.



La montre connectée d'Apple continue ainsi d'évoluer comme un véritable coach personnel au poignet, alliant technologie et motivation pour aider ses utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être. De quoi se (re)mettre au sport, et pourquoi pas avec Apple Fitness+ ?

