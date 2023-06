Le service Apple Fitness+ a aidé Nate à perdre 45 kg en six mois

Alors que l'Apple Watch domine le marché depuis 2015 grâce à sa connectivité, mais aussi et surtout grâce à ses capacités de suivi sportif et de santé, elle ne cesse de générer un engouement incroyable. Après les témoignages de personnes sauvées par la fonction appel d'urgence ou de surveillance cardiaque, cette fois c'est le côté sportif qui loué par Nate. Ce client a changé radicalement d'apparence grâce à sa montre et à son abonnement à Apple Fitness+.

Quel parcours de santé !

Nate Gorby attribue en effet à l'Apple Watch le mérite de l'avoir initié au sport et de l'avoir motivé à rester sur la bonne voie après être passé sur le billard pour faciliter sa perte de poids. Il ne le précise pas, mais il s'agit certainement d'un anneau gastrique ou d'une opération bariatrique pour limiter le besoin en nourriture.



Avant cela, Nate avait suivi plusieurs régimes, souvent avec succès, mais avait connu le tristement célèbre effet yo-yo. Une majorité de personnes ne parvient pas à conserver le poids qu'ils ont atteint, car ils ne changent pas leurs habitudes. L'adoption d'un mode de vie sain est la clé du succès, ce qui nécessite une certaine volonté.

Nate explique à Tim Cook que c'est la combinaison de la fermeture de ses anneaux (les défis) sur l'Apple Watch et de la motivation des instructeurs de Fitness+ qui lui a permis de garder le cap.

Dear @tim_cook and the Fitness+ team,



I wanted to say thank you for everything that you do with the Apple Watch and the Fitness+ service. It has changed so much for me and made me a healthier, happier person over the past several months. Here is my story;



Grâce à Fitness+, j'ai pu découvrir ma passion pour le vélo, la marche sur tapis roulant, le HITT et même la pratique de la pleine conscience. J'ai trouvé une passion commune avec l'équipe d'entraîneurs qui m'a appris à "savoir que je suis humain" et à savoir que se présenter est le plus grand obstacle la plupart du temps.



L'hiver dernier, j'ai pris la décision de me faire opérer pour perdre du poids afin d'équilibrer ma nouvelle routine d'exercice. Six mois plus tard, je suis une toute nouvelle personne, semaine après semaine !

La persévérance de Nate lui a permis d'atteindre une étape importante, la perte de 100 livres, soit 45 kilogrammes en mois de six mois. Un parcours qui force le respect et qui prouve que tout est possible avec peu de moyens. Tim Cook lui a même répondu personnellement : "Félicitations pour votre parcours de remise en forme !".



Alors, qui a quelques kilos en train comme dirait l'autre dans la publicité ? C'est le moment parfait, avant l'été et avec les promotions sur l'Apple Watch (via Amazon). Il vous faudra également un abonnement à Fitness+, inclus par exemple dans Apple One et offert pendant trois mois pour tout achat de montre Apple.

