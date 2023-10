Apple pourrait lancer un iMac M3 ce mois-ci d'après son service de reprise

Apple pourrait reprendre sa marche en avant avec un nouveau Mac à venir ce mois-ci, selon des informations potentiellement liées obtenues par MacRumors.



Les détails relatifs aux modifications imminentes des échanges de Mac fournis à nos confrères suggèrent qu'Apple commencera probablement à accepter de nouveaux modèles pour les échanges dans les prochains jours.

Un seul ordinateur annoncé ?

En juin, des changements similaires ont coïncidé avec la WWDC 23, lorsqu'Apple a commencé à accepter la reprise du Mac Studio, du MacBook Air 13 pouces M2 et du MacBook Pro 13 pouces M2 en échange d'un crédit pour l'achat d'un nouveau produit Apple. Apple a lancé simultanément le MacBook Air 15 pouces, le Mac Studio de deuxième génération et le Mac Pro M2 Ultra. Il semble donc plausible qu'un nouvel élargissement de la reprise, bien que plus modeste, puisse correspondre au lancement d'au moins une nouvelle machine vers la mi-octobre.

En juillet, Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré que le mois d'octobre de cette année pourrait voir l'annonce des premiers Mac équipés de la puce M3. Selon lui, le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro 13 pouces et l'iMac 24 pouces sont autant de candidats à une sortie potentielle avant la fin de l'année.



La puce M3, qui n'a pas encore été annoncée, devrait être fabriquée avec le processus 3nm de TSMC pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique par rapport à la puce M2 basée sur le processus 5nm, qui a fait ses débuts en juin 2022. Elle devrait également être dotée d'un tout nouveau GPU avec ray-tracing matériel, introduit pour la première fois sur la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro le mois dernier.



Si l'on s'en tient aux récents propos de Ming-Chi Kuo, ce dernier déclarant qu'Apple ne lancerait pas de nouveaux modèles de MacBook équipés de puces de la série M3 avant la fin de l'année, les clients peuvent s'attendre à un iMac M3 qui remplacerait l'actuel iMac M1. Oui, l'ordinateur de bureau n'est pas passé par la case M2.