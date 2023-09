Le Mac Studio 2023 se montre sur le refurb d'Apple, pas encore en stock

Apple vient d'ajouter les modèles 2023 du Mac Studio à sa boutique en ligne de produits reconditionnés aux États-Unis, sans toutefois les proposer à la vente. Les configurations seront disponibles avec la puce M2 Max ou la puce M2 Ultra, ainsi qu'avec plusieurs capacités de mémoire vive et de stockage. Apple attend certainement d'avoir un stock suffisant avant d'ouvrir le produit à la commande.

Le mini Mac Pro

Le Mac Studio original est sorti en 2022 avec les puces M1 Max et M1 Ultra, avant qu'Apple ne présente la deuxième génération de Mac Studio lors de la conférence WWDC 23 en juin dernier. Les modèles remis à neuf bénéficieront d'une remise d'environ 15 % par rapport aux modèles neufs, comme c'est déjà le cas sur les autres Mac haut de gamme. Comptez par exemple 1 699 $ pour l'entrée de gamme, contre 1 999 $ en neuf. Si vous êtes intéressés, sachez que seuls les USA semblent concernés pour le moment.

Outre des puces plus rapides, le Mac Studio 2023 prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, un écran externe jusqu'à 8K et des écouteurs à haute impédance. L'ordinateur est aussi puissant que le dernier Mac Pro, mais pratiquement deux fois moins cher.

Des produits comme neuf

Apple teste, inspecte, nettoie et reconditionne tous les Mac qu'elle rachète pour s'assurer qu'ils sont entièrement fonctionnels et en parfait état. Les produits reconditionnés d'Apple sont couverts par une garantie limitée d'un an et peuvent bénéficier de la couverture AppleCare+ pour ceux qui en veulent plus (et qui peuvent se le permettre).



Parmi les autres produits répertoriés sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple mais qui ne sont pas encore en stock, citons le HomePod de deuxième génération et les AirPods Pro de deuxième génération.