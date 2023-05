Le HomePod 2 s'affiche en reconditionné sur le refurb d'Apple

Cette nuit, Apple a ajouté le HomePod de deuxième génération à sa boutique reconditionnée aux États-Unis. Cependant, il n'est pas encore possible de passer commande pour l'instant sur le refurb. Les modèles reconditionnés seront proposés en noir (Midnight) ou en blanc (White) au prix de 249 dollars, soit une réduction de 50 dollars par rapport au prix neuf. En France, le prix de base est de 349 €.

Un HomePod 2 moins cher et garanti

Les HomePod reconditionnés certifiés par Apple sont soumis à des tests complets de fonctionnalité et font l'objet d'une inspection, d'un nettoyage et d'un nouvel emballage dans une boîte blanche standard, avec le cordon d'alimentation et la documentation. Ils bénéficient de la politique de garantie limitée d'un an d'Apple et sont éligibles à une couverture étendue avec AppleCare+. C'est exactement la même chose que pour un iPhone, iPad ou autre Mac acheté sur le refurb.

Quelles nouveautés pour le HomePod 2 ?

Le HomePod 2023 a été présenté en janvier dernier. Il présente un design similaire à celui du HomePod plein format abandonné en 2021, mais avec une surface tactile rétroéclairée plus grande et un câble d'alimentation enfin amovible. Quelques changements internes ont été également apportés, notamment la suppression de deux tweeters et de deux microphones par rapport au modèle original. Le HomePod de deuxième génération est équipé de la puce S7, similaire à celle de l'Apple Watch Series 7, ce qui permet un "son computationnel plus avancé". Il intègre également une puce U1 pour transmettre le son depuis un iPhone, ainsi qu'un capteur de température et d'humidité intérieures.

La disponibilité exacte des HomePod reconditionnés n'est pas encore connue, mais il est probable que les commandes soient ouvertes prochainement. Quant à la France, espérons que cela arrive vite, car les promotions sont très rares sur ce produit.