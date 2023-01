Apple lance le nouveau "gros" HomePod 2023 à 349 euros !

Après les Mac M2 Pro / Max hier, Apple a annoncé aujourd'hui le nouveau HomePod de 2e génération, une enceinte intelligente puissante qui offre une acoustique de haut niveau dans un design à peine modiifé. Le "gros" HomePod est de retour !



Doté des dernières innovations d'Apple et de l'intelligence de Siri, le HomePod 2023 offre un son avancé pour une expérience d'écoute révolutionnaire - dixit la société, notamment la prise en charge des pistes immersives Spatial Audio. Grâce à de nouveaux moyens pratiques de gérer les tâches quotidiennes et de contrôler la maison intelligente, les utilisateurs peuvent désormais créer des automatismes domestiques intelligents à l'aide de Siri, être avertis lorsqu'une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone est détectée dans leur maison, et vérifier la température et l'humidité d'une pièce, le tout en mains libres. Le HomePod rattrape son retard sur le "mini".

Le retour du Roi

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a déclaré à propos de celui qui remplace le premier modèle (Apple avait arrêté le HomePod en 2021) :

Tirant parti de notre expertise et de nos innovations dans le domaine de l'audio, le nouveau HomePod offre des basses riches et profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés. Avec la popularité du HomePod mini, nous avons constaté un intérêt croissant pour une acoustique encore plus puissante, réalisable dans un HomePod plus grand. Nous sommes ravis de proposer la nouvelle génération de HomePod aux clients du monde entier.

Un design raffiné

Avec un tissu maillé transparent sur le plan acoustique et une surface tactile rétroéclairée qui s'illumine d'un bord à l'autre, le nouveau HomePod affiche un design sobre et élégant, qui s'intègre à tous les espaces. Le HomePod est disponible en blanc et en noir minuit, une nouvelle couleur fabriquée à partir de tissu maillé 100 % recyclé, avec un câble d'alimentation tissé de couleur assortie. Franchement, on a du mal à voir la différence.

Un concentré d'acoustique

Selon Apple, le nouveau HomePod offre une qualité audio incroyable, avec des basses riches et profondes et des hautes fréquences époustouflantes, ce que proposait déjà le premier modèle sorti en 2018. Un woofer à haute excursion conçu sur mesure, un moteur puissant qui entraîne le diaphragme sur une distance remarquable de 20 mm, un micro intégré pour l'égalisation des basses et un réseau de cinq tweeters autour de la base, tout cela concourt à une expérience acoustique puissante. La puce S7 (de l'Apple Watch 7 et reprise sur l'Apple Watch 8 sous le nom "S8") est associée à un logiciel et à une technologie de détection du système pour offrir un audio informatique encore plus avancé qui maximise le plein potentiel de son système acoustique pour une expérience d'écoute révolutionnaire.

Grâce à la technologie de détection de la pièce déjà présente sur la version originale, HomePod reconnaît les réflexions sonores des surfaces voisines pour déterminer s'il est contre un mur ou indépendant, puis adapte le son en temps réel. Le contrôle directionnel précis de son réseau de cinq tweeters sépare et diffuse le son direct et ambiant, immergeant les auditeurs dans des voix cristallines et des instruments riches.



Les utilisateurs peuvent écouter un catalogue de plus de 100 millions de chansons avec Apple Music, profiter du Spatial Audio avec un seul HomePod ou en paire stéréo, ou créer une expérience de home cinéma captivante avec l'Apple TV 4K. Avec Siri, les utilisateurs peuvent accéder à un éventail de connaissances musicales et effectuer des recherches par artiste, chanson, paroles, décennie, genre, humeur ou activité.

Expérience améliorée avec plusieurs enceintes HomePod

Deux enceintes HomePod ou HomePod mini ou plus débloquent une variété de fonctionnalités puissantes. En utilisant l'audio multi-pièces avec AirPlay, les utilisateurs peuvent simplement dire "Dis Siri", ou toucher et maintenir le haut du HomePod pour lire la même chanson sur plusieurs enceintes HomePod, lire des chansons différentes sur différentes enceintes HomePod, ou même les utiliser comme interphone pour diffuser des messages dans d'autres pièces.



Les utilisateurs peuvent également créer une paire stéréo avec deux enceintes HomePod dans le même espace. En plus de séparer les canaux gauche et droit, une paire stéréo joue chaque canal en parfaite harmonie, créant une scène sonore plus large et plus immersive que les enceintes stéréo traditionnelles pour une expérience d'écoute vraiment exceptionnelle. Un home cinema façon Apple.

Intégration transparente à l'écosystème Apple

Grâce à la technologie Ultra Wideband, les utilisateurs peuvent transmettre directement à HomePod ce qu'ils écoutent sur leur iPhone, comme une chanson préférée, un podcast ou même un appel téléphonique. Pour contrôler facilement ce qui est diffusé ou recevoir des recommandations personnalisées de chansons et de podcasts, n'importe qui dans la maison peut approcher un iPhone de HomePod et les suggestions apparaîtront automatiquement. Le HomePod 2023 peut également reconnaître jusqu'à six voix, de sorte que chaque membre de la maison peut écouter ses listes de lecture personnelles, demander des rappels et définir des événements de calendrier.



Le HomePod s'associe facilement à l'Apple TV 4K pour une expérience de home cinéma puissante, et la prise en charge de l'eARC (Enhanced Audio Return Channel) sur Apple TV 4K permet aux clients de faire de HomePod le système audio de tous les appareils connectés au téléviseur. De plus, grâce à Siri sur HomePod, les utilisateurs peuvent contrôler ce qui est diffusé sur leur Apple TV en mains libres.

Localiser sur le HomePod permet aux utilisateurs de localiser leurs appareils Apple, comme un iPhone, en émettant un son sur l'appareil égaré. Grâce à Siri, les utilisateurs peuvent également demander l'emplacement d'amis ou de proches qui partagent leur position via l'application.



Pour contrôler facilement ce qui est diffusé ou recevoir des recommandations personnalisées de chansons et de podcasts, n'importe qui dans la maison peut approcher un iPhone du HomePod et les suggestions apparaîtront automatiquement.

Un élément essentiel de la maison intelligente

Grâce à la reconnaissance des sons, le "gros" HomePod peut écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone, et envoyer une notification directement sur l'iPhone de l'utilisateur si un son est identifié. Le nouveau capteur de température et d'humidité intégré peut mesurer les environnements intérieurs, de sorte que les utilisateurs peuvent créer des automatismes qui ferment les stores ou allument le ventilateur automatiquement lorsqu'une certaine température est atteinte dans une pièce.



En activant Siri, les clients peuvent contrôler un seul appareil ou créer des scènes, comme "Bonjour", qui font fonctionner plusieurs accessoires de maison intelligente en même temps, ou encore configurer des automatismes récurrents en mains libres, comme "Dis Siri, ouvre les stores tous les jours au lever du soleil". Une nouvelle tonalité de confirmation indique qu'une demande de Siri est faite pour contrôler un accessoire qui ne montre pas nécessairement de changement visible, comme un chauffage, ou pour des accessoires situés dans une autre pièce. Les sons ambiants - comme l'océan, la forêt et la pluie - ont également été remastérisés et sont davantage intégrés à l'expérience, ce qui permet aux clients d'ajouter de nouveaux sons aux scènes, aux automatismes et aux alarmes.



Les utilisateurs peuvent également naviguer, visualiser et organiser les accessoires de manière intuitive grâce à l'app Maison remaniée, qui propose de nouvelles catégories pour le climat, les lumières et la sécurité, permet de configurer et de contrôler facilement la maison intelligente, et inclut une nouvelle vue multicaméra.

Support de Matter

Matter a été lancé l'automne dernier, permettant aux produits de maison intelligente de fonctionner à travers les écosystèmes tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité. Apple est membre de la Connectivity Standards Alliance, qui gère la norme Matter, avec d'autres leaders du secteur. Le HomePod se connecte aux accessoires compatibles avec Matter et les contrôle, et sert de hub domestique essentiel, permettant aux utilisateurs d'y accéder lorsqu'ils ne sont pas chez eux.

Fiche technique

Dimensions et poids :

Largeur de 142 mm

Hauteur de 168 mm

2,3 kg

Technologie audio :

Boomer longue portée de 4 pouces

Cinq tweeters à pavillon, chacun ayant son propre aimant en néodyme

Micro interne de calibration des fréquences basses pour une correction automatique des graves

Traitement audio informatique avancé avec détection du système pour un réglage en temps réel

Analyse de l’espace

Audio spatial avec Dolby Atmos pour la musique et les vidéos

Quatre micros pour interpeller Siri de loin

Audio multiroom avec AirPlay

Compatible avec l’appairage stéréo

Sources audio :

Apple Music

Achats de musique sur iTunes

Bibliothèque musicale iCloud avec un abonnement Apple Music ou iTunes Match

Services de musique tiers

Radio Apple Music ou épisodes à la demande

Stations de radio à partir de TuneIn, France Inter, RTL, Franceinfo et Nostalgie

Apple Podcasts

News en bref

Sons ambiants remastérisés

AirPlay pour diffuser d’autres contenus de votre iPhone, iPad, Apple TV ou Mac sur le HomePod

Commandes tactiles :

Toucher : Lecture/Pause

Toucher deux fois : Passer au morceau suivant

Toucher trois fois : Revenir au morceau précédent

Toucher de façon prolongée : Siri

Toucher ou appuyer sur les boutons + ou – : Augmenter ou réduire le volume

Capteurs :

Reconnai­ssance des sons

Température et humidité8

Accéléromètre

Accessibilité :

Adaptation aux pressions

Siri

VoiceOver

App Maison et HomeKit :

Transcriptions des Annonces Interphone

Sans-fil :

Wi‑Fi 802.11n

Découverte pair-à-pair pour un accès invité simplifié

Bluetooth 5.0

Thread

Puce Ultra Wideband (UWB) pour détecter les appareils à proximité

Configuration requise :

HomePod avec la dernière version logicielle

iPhone SE (2ᵉ génération ou ultérieure) ou iPhone 8 (ou modèle ultérieur) avec la dernière version d’iOS ; ou iPad Pro, iPad (5ᵉ génération ou ultérieure), iPad Air (3ᵉ génération ou ultérieure) ou iPad mini (5ᵉ génération ou ultérieure) avec la dernière version d’iPadOS

Accès à Internet par Wi‑Fi 802.11

Alimentation et conditions ambiantes :

Température d’utilisation : de 0 à 35 °C

Humidité relative : de 5 à 90 % sans condensation

Altitude maximale : testé jusqu’à 3 000 m

Contenu du coffret :

HomePod

Câble d’alimentation

Documentation

Date et prix

Le nouveau HomePod peut être commandé en ligne sur le site Apple et dans l'application Apple Store à partir d'aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du vendredi 3 février. Le prix est toujours de 349 euros.



Pas sûr que la seconde génération se vend mieux que la première, on espérait un prix à moins de 200 euros...



PS : le HomePod mini passe de 99 à 109 € en France.