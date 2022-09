Comment localiser avec précision ses AirPods Pro 2 perdus

Avec les AirPods Pro 2, Apple a amélioré le boîtier de chargement en ajoutant une puce U1 pour la recherche avec précision dans l'application Localiser. Voici donc comment utiliser la fonction Localisation précise pour retrouver vos AirPods Pro si vous les avez égarés ou perdus à la maison, au bureau ou autre.

Retrouver les AirPods Pro 2022 est plus facile

Le service Localiser (ou Find My en anglais) utilise les signaux Bluetooth émis par les AirPods perdus pour vous indiquer leur emplacement. Toutefois, outre le Bluetooth, l'étui de chargement AirPods Pro de deuxième génération est également équipé d'une puce à bande ultra-large U1. Sur les iPhones qui possèdent cette puce, une option vous permet de déterminer plus précisément la distance et la direction de vos AirPods lorsqu'ils sont à portée, par rapport au Bluetooth seul.

Si vous souhaitez retrouver des AirPods Pro 2 perdus et que vous disposez d'un iPhone 11 ou d'un modèle plus récent, la fonction Localisation Précise vous indiquera l'emplacement exact de vos AirPods en utilisant les données de la caméra, de l'accéléromètre et du gyroscope, avec des indications sonores, haptiques et visuelles. Voici comment l'activer et l'utiliser.

Si vos AirPods sont connectés, ouvrez Réglages et appuyez sur l'onglet AirPods juste en dessous de votre identifiant Apple, sinon allez dans Réglages > Bluetooth et appuyez sur le "i" à côté du nom de vos AirPods. Faites défiler la liste vers le bas, puis appuyez sur "Afficher dans Localiser". Lancez l'application Localiser et sélectionnez vos AirPods dans la liste "Appareils". Appuyez sur "Localiser à proximité" et déplacez-vous pour vous rapprocher de vos écouteurs en suivant les instructions.

Lorsque vous vous approcherez des AirPods, vous ressentirez un retour haptique de votre téléphone et des signaux audio vous indiqueront que vous vous approchez d'un objet. La fonction de localisation précise s'active lorsque vous êtes assez proches de vos AirPods.



Notez que la technologie Ultra Wideband n'est pas universellement prise en charge dans le monde entier et que la recherche de précision ne fonctionnera pas dans certains pays. Mais n'oubliez pas que l'étui de chargement AirPods Pro 2 est doté d'un haut-parleur intégré. Vous pouvez donc lui faire émettre un son à l'aide de l'app Localiser pour le trouver plus facilement.



Enfin, rappelons que nous venons de publier notre test des AirPods Pro 2, les nouveaux écouteurs proposent notamment un son plus percutant et une réduction de bruit grandement améliorée.