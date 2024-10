Comment recharger des AirPods Lightning avec un câble USB-C

En voilà une idée ingénieuse. Un ingénieur a conçu une coque de protection pour AirPods Lightning qui permet de les recharger à l'USB-C. Mieux encore, il va bientôt les mettre en vente afin que tout le monde puisse en profiter.

Une coque ingénieuse

Vous possédez des AirPods Lightning et vous souhaitez les recharger à l'USB-C ? L'ingénieur Ken Pillonel à une solution pour vous. Il vient de mettre au point dans son laboratoire des coques pour AirPods qui transforment le connecteur Lightning en USB-C.



Un système ingénieux qui se connecte d'un côté au port Ligtning du boîtier et qui dans le même temps offre de l'USB-C vers l'extérieur. Résultat, il est possible de recharger des AirPods Lightning avec un câble USB-C via cette coque de protection inédite.

Apple ne fabrique plus d'AirPods Lightning mais les anciens modèles sont tous concernés. On parle ici des AirPods 1, 2 et 3, mais aussi des AirPods Pro 1 et Pro 2 de première génération. Pour la team casque, Ken a également conçu un adaptateur qui se clipse sur les AirPods Max.



Sur sa boutique, on retrouve une gamme de prix fixée entre 24.90 CHF (23.65 €) et 39.90 CHF (37.90 €). Si ce type de produit vous intéresse, sachez que les premières livraisons débutent le 14 octobre. Lors de la commande, veuillez lire la description attentivement pour vous assurer que c'est la bonne coque de protection qui correspond à votre modèle.