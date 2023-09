Le câble USB-C vers Lightning d'Apple est en promotion

Les iPhone 15 lancés le 22 septembre dernier ont enterré le port Lightning, cette norme introduite avec l'iPhone 5 onze ans auparavant. Désormais, Apple ne vend que des produits avec une prise USB-C (ou est en passe de le faire). Malgré un câble inclus dans la boîte de l'iPhone 15, les clients qui ont des accessoires spécifiques doivent trouver un adaptateur ou un câble Lightning vers USB-C pour continuer de les utiliser. Justement, ce dernier est actuellement en promotion.

Un câble de transition

Après le keynote "Wonderlust", l'Apple Store en ligne a mis en ligne un adaptateur USB-C vers Lightning, une solution pour permettre aux clients qui ont des accessoires Lightning de les conserver à moindre frais. Idéal pour l'audio, la vidéo ou même CarPlay. Le souci, c'est qu'il coûte tout de même 35 €.

Si vous ne souhaitez pas dépenser autant, deux solutions s'offrent à vous :

soit passer par un accessoire tiers comme celui vendu par TechMatte à 8,99€ (cf image ci-dessous),

soit acheter un câble certifié Apple USB-C vers Lightning.

La firme américaine en propose un à 25 € (1 mètre) sur sa boutique, mais il s'affiche en promotion à 22 € sur Amazon. De quoi brancher votre nouvel iPhone 15 à tout ce que vous voulez, en toute confiance. Rappelons en effet que les problèmes de surchauffe sont souvent dus à de mauvais accessoires de recharge, Apple n'hésitant pas à clamer que des câbles certifiés vous éviteront une explosion de la batterie ou un départ de feu, entre autres.

Pour ceux qui viennent de recevoir leur nouvel iPhone 15 ou iPhone 15 Pro, nous ne pouvons que les encourager à lui offrir une coque, ainsi qu'à exploiter toutes les capacités du port USB-C (HDMI, SSD, Ethernet, etc). Notre test de l'appareil arrive ce week-end, et autant dire que nous ne sommes pas déçus !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.