Apple lance un adaptateur USB-C vers Lightning

Vous souvenez-vous quand Apple a fait disparaître la prise Jack de l'iPhone ? L'entreprise avait été contrainte de lancer un adaptateur Lightning vers Jack pour permettre aux clients possédants un casque avec fil de continuer à profiter de leur musique. Aujourd'hui, cette approche est reproduite avec la mort du port Lightning au profit de l'USB-C.

Un adaptateur USB-C vers Lightning est disponible

Depuis moins d'une heure, Apple propose sur son Apple Store en ligne, un adaptateur USB-C vers Lightning, une solution pour permettre aux clients qui ont des accessoires Lightning de pouvoir continuer à utiliser leurs accessoires sans avoir besoin de le remplacer. Voici comment Apple présente ce nouvel adaptateur :

L’Adaptateur USB‑C vers Lightning vous permet de connecter vos accessoires Lightning à un iPhone ou iPad compatible USB‑C afin de profiter de trois fonctions essentielles – recharge, transfert de données et audio – avec un même adaptateur. Cet adaptateur est doté d’un câble tressé, plus résistant. Branchez l’extrémité USB‑C de l’adaptateur dans le connecteur USB‑C de votre iPhone ou iPad, puis connectez votre accessoire Lightning. Cet adaptateur permet la connexion à la plupart des voitures, notamment celles qui fonctionnent avec CarPlay. Vous pouvez aussi connecter directement un câble USB de votre véhicule vers le connecteur USB‑C de votre iPhone.

Avec la sortie de cet adaptateur, on remarque qu'Apple est très réactif, car l'accessoire est accessible avant la disponibilité des nouveaux iPhone avec la connectique USB-C qui débarqueront le 22 septembre. En réalité, Apple souhaite que les consommateurs puissent acheter cet adaptateur avant de recevoir leur nouvel iPhone pour éviter d'être confrontés à un problème de transition Lightning vers USB-C.



Vous pouvez commander dès maintenant l'adaptateur USB-C vers Lighting d'Apple à 35€ sur l'Apple Store en ligne.

Si vous préférez des alternatives moins coûteuses, vous avez deux adaptateurs populaires tout aussi performants sur Amazon :

