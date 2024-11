Apple abandonnerait l’adaptateur Lightning vers jack lancé avec l’iPhone 7

Après la rumeur de la fin des EarPods, Apple semble avoir arrêter la production de l’adaptateur Lightning vers prise jack 3,5 mm, introduit en 2016 avec les iPhone 7 et iPhone 7 Plus. La fin d’une époque, notamment dictée par les normes de l’Union européenne qui a forcé Apple à passer à l’USB-C.

Les EarPods USB-C avec l’audio sans perte ?

Selon Aaron Perris, contributeur de MacRumors, l’adaptateur est désormais affiché comme « épuisé » sur la boutique en ligne d’Apple aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Il reste disponible dans seulement quelques pays, comme la France, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, mais probablement uniquement jusqu’à épuisement des stocks. Ce scénario rappelle celui du SuperDrive USB d’Apple cet été, qui s’est d’abord épuisé aux États-Unis avant de disparaître complètement à l’échelle mondiale.

À l’origine, cet adaptateur était fourni gratuitement avec les iPhone 7, iPhone 8 et iPhone X, mais il a été retiré de la boîte à partir de l’iPhone XS. Apple a continué à le vendre séparément au prix de 10 €.



Cet adaptateur permettait de connecter des écouteurs filaires avec une prise jack 3,5 mm aux iPhones dépourvus de prise casque via le port Lightning. Toutefois, les seuls modèles d’iPhone encore équipés d’un port Lightning — l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone SE — devraient être retirés du marché l’année prochaine. Par ailleurs, tous les modèles d’iPhone 15 et iPhone 16 ont adopté le port USB-C, pour lequel Apple propose toujours un adaptateur USB-C vers prise jack 3,5 mm, au même prix de 10 €.



Malgré la disparition progressive de l’adaptateur Lightning, Apple continue de commercialiser une variété d’écouteurs, notamment sa gamme sans fil AirPods ainsi que les EarPods filaires en versions USB-C, Lightning et prise jack 3,5 mm. Pour le moment.