Apple pourrait enfin abandonner les EarPods

Quatorze ans après l'introduction des EarPods, sept ans après les AirPods, Apple pourrait abandonner ses écouteurs sans fil introduits avec l'iPhone 5. Une nouvelle étape vers un écosystème complètement sans fil.

Les EarPods USB-C avec l’audio sans perte ?

Comme l'a remarqué Aaron Perris, dans un message sur X, le principal détaillant américain Target a répertorié les trois variantes des EarPods (jack 3,5 mm, Lightning et USB-C) dans la catégorie « Non-Carry Forward », ce qui laisse supposer qu'ils ne seront bientôt plus commercialisés.

Bien qu'il soit difficile de savoir exactement si et quand Apple rangera son accessoire historique au placard, la coïncidence avec l'événement "It's Glowtime" d'Apple pour l'iPhone 16, prévu plus tard dans la journée, laisse penser cela pourrait être imminent.

Les EarPods d'Apple, introduits en 2012 en tant qu'écouteurs standard fournis avec les iPhones et iPods, remplaçaient les anciens modèles, plus ronds. Initialement dotés d'une prise casque 3,5 mm, ils ont évolué avec l'iPhone 7 et l'apparition des AirPods en 2016, lorsque la prise casque a été retirée. Apple a alors lancé une version Lightning des EarPods, suivie l'année dernière par une version USB-C pour s'adapter à l'iPhone 15.

Malgré leur âge, les EarPods ont toujours été populaires grâce à leur qualité sonore et à leur prix abordable. Leur éventuel retrait pourrait donc décevoir de nombreux adeptes de ces écouteurs économiques, qui fonctionnent sans batterie.



Qui utilise encore des EarPods parmi vous ? Pourquoi ?