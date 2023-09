Les EarPods sont disponibles avec une prise USB-C, Lightning ou Jack

Malgré la forte popularité des AirPods et des AirPods Pro, les EarPods (les écouteurs filaires) ne sont pas encore morts. Au contraire, depuis leur retrait du packaging de l'iPhone, beaucoup de consommateurs prennent l'initiative de les commander sur l'Apple Store en ligne ou se déplacent en magasin. En réalité, il y a encore une demande et Apple l'a bien compris à travers le lancement de nouveaux EarPods avec des connectiques différentes.

Les EarPods en Lightning, USB-C et Jack

Depuis leur introduction en 2012, les EarPods d'Apple ont connu de nombreux changements. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'USB-C, ces écouteurs emblématiques font encore parler d'eux. Sur la dernière mise à jour de l'Apple Store en ligne, on peut remarquer qu'Apple propose désormais 3 options de connectivité :

Avec une connexion USB-C

Avec un connecteur Lightning

Avec une sortie jack 3,5 mm.

Cette diversité vise à répondre aux besoins des utilisateurs ayant des appareils de différentes générations ou avec des préférences spécifiques en termes de connexion.

L'histoire des écouteurs d'Apple

Tout a commencé en 2001, lorsque Apple a dévoilé ses premiers écouteurs blancs, présentés en même temps que le premier iPod, ces écouteurs sont devenus iconiques. En 2012, Apple a décidé de leur donner un nouveau visage en les renommant "EarPods", les dotant d'un design plus ergonomique et d'une meilleure qualité sonore.

Toutefois, après le lancement des AirPods sans fil en 2016, la demande pour les EarPods a commencé à fléchir. En 2020, avec la sortie de l'iPhone 12, Apple a fait le choix audacieux d'exclure à la fois les EarPods et les chargeurs des emballages de ses téléphones pour des raisons écologiques. Cette décision, bien qu'applaudie par certains pour ses intentions environnementales, a aussi suscité de nombreux débats parmi les consommateurs et les experts.



Aujourd'hui, pour obtenir des EarPods, vous devez passer par la case achat. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, comparé à des AirPods 3 ou AirPods Pro 2, le prix est vraiment dérisoire, c'est principalement pour cela qu'ils restent dans le catalogue d'Apple, car c'est une alternative moins coûteuse qui peut éviter aux consommateurs de se rapprocher d'un concurrent !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.