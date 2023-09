Les AirPods Pro se joignent à l'iPhone 15 pour l'USB-C

1 com

Pour ne pas laisser l'iPhone 15 seul, Apple a brièvement dévoilé une "nouvelle" paire d'AirPods Pro avec une connectique USB-C. Sans surprise, le Lightning commence son long voyage vers sa tombe.

USB-C en force

Rien de foufou par ici, mais il est tout de même important de l'annoncer. Pour accompagner son iPhone 15, premier iPhone sous USB-C, Apple lance une paire d'AirPods Pro en USB-C. Décision logique pour amorcer le début d'une nouvelle ère dans laquelle le Lightning n'a plus sa place.

Pour le reste, rien ne change. Les AirPods Pro USB-C possèdent exactement les mêmes caractéristiques que leurs jumeaux en Lightning et surtout le même prix de vente de 299 €. Le changement devrait se faire naturellement. D'ici quelques années, il sera enfin possible en tant que fan d'Apple de recharger tous ses appareils avec un seul câble. Avantages et inconvénients de l'USB-C sur l'iPhone 15.

Pour rappel, c'est l'Europe qui se trouve derrière cet énorme changement. Avec ses nouvelles lois DMA & DSA, l'Union Européenne à quelque peu secouer les géants de la technologie, Apple en tête. On commence avec l'USB-C sur l'iPhone et les AirPods mais c'est loin d'être terminé.