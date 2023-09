Lors de l’Apple Event hier soir, Apple a donné peu d’informations à propos des AirPods Pro 2 avec le boîtier de charge USB-C. Au premier abord, ce sont les mêmes écouteurs, d’ailleurs Apple ne les mentionnes pas comme les AirPods Pro 3. Toutefois, en plus de la connectique USB-C on retrouve deux autres nouveautés qui vont probablement plaire à plus d’une personnes.

Voici ce qui change

Hier soir, Apple a présenté une nouvelle paire d’AirPods Pro 2, la grande différence avec la version précédente, c’est que le boîtier de charge aura de l’USB-C et un câble USB-C vers USB-C sera présent dans le packaging. Bien que leur transition vers la nouvelle connectique puisse sembler à première vue comme un simple ajustement, il s’agit en réalité d’une révolution bien plus profonde.



Le nouveau boîtier de charge USB-C est sans doute la première caractéristique qui retient l’attention. Cependant, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Ces écouteurs, qui sont toujours considérés comme la seconde génération des AirPods Pro, ne se contentent pas d’une simple évolution de port.

L’une des nouveautés les plus attendues est sans conteste le support de l’audio sans perte de 20 bits et 48 kHz. Cette avancée technique offrira aux audiophiles une expérience d’écoute d’une qualité inégalée, en parfaite harmonie avec les besoins des mélomanes les plus exigeants.



Mais la véritable prouesse se trouve peut-être ailleurs : une latence ultra-faible lorsqu’ils sont utilisés avec le casque Vision Pro d’Apple, dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2024. Ce casque, qui promet d’être une autre révolution signée Apple, sera disponible aux États-Unis dès le début de l’année prochaine.



Que peut-on donc attendre de cette combinaison ? Les clients pourront profiter d’une expérience audio sans fil avancée, à la pointe de la technologie. Que ce soit pour le divertissement, les jeux, ou encore les appels FaceTime, les AirPods Pro 2 promettent une immersion totale. Attention, tout cela semble réservé au Vision Pro.



Et ce n’est pas tout : ces écouteurs mis à jour ne sont pas seulement performants, ils sont également bien plus robustes. Avec une résistance à la poussière de qualité IP54, tant pour les écouteurs que pour le boîtier de charge, Apple confirme une fois de plus sa volonté de proposer des produits à la fois élégants et durables.



Comme vous pouvez le remarquer, les AirPods Pro 2 ne sont pas seulement une mise à jour de la connectique, mais une véritable révolution audio. Ils représentent un pas de plus pour Apple dans sa quête d’excellence et d’innovation. De plus, ils sont passés à 279 € (-20 €).



