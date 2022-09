Pas de prise en charge de l'audio sans perte avec les AirPods Pro 2 !

Apple a dévoilé hier soir les AirPods Pro 2, une nouvelle paire d'écouteurs sans fil haut de gamme qui a une mission bien précise : maintenir Apple à la première place sur le marché des écouteurs pour les prochaines années à venir. Si vous avez suivi l'Apple Event, vous avez probablement été convaincus par la présentation des AirPods Pro 2. Si ce qui a été annoncé par Apple semble être formidable, il y a quelques points négatifs à propos de cette nouvelle génération à venir. On vous explique tout !

Les AirPods Pro 2 seront incapables de gérer l'audio sans perte

Les AirPods Pro 2 sont considérés par Apple comme une petite révolution depuis la sortie de la première génération en 2019. En effet, on retrouve sur ce nouveau modèle des améliorations exceptionnelles, on pense par exemple à la réduction de bruit qui est en mesure d'analyser 48 000 fois par seconde l'environnement autour de vous afin d'éliminer les bruits indésirables ou encore au gain d'autonomie pour les écouteurs et le boîtier de charge !



Si tout cela est bien beau, les clients Apple cumulent les déceptions depuis que l'Apple Event est terminé.

Alors que nous avons appris hier soir que la fonction Localiser du boîtier des AirPods Pro 2 et que le Spatial Audio personnalisé ne seront pas disponibles au lancement à cause d'un retard sur la partie logicielle, nous apprenons désormais que l'audio sans perte ne sera pas de la partie.

Quand Apple a annoncé la nouvelle puce H2 intégrée dans les AirPods Pro 2 avec une promesse d'améliorer la bande passante, tout le monde s'est dit : "ça y est, nous y sommes, c'est le moment de l'audio sans perte en Bluetooth". Malheureusement, ce n'est pas le cas.



Après quelques recherches intensives sur le site d'Apple et dans la rediffusion de la conférence qui a eu lieu en direct, la firme de Cupertino n'a pas mentionnée l'audio sans perte pour les nouveaux AirPods Pro.

Il est quasiment impossible que cela soit un oubli, car Apple a conscience que la prise en charge de l'audio sans perte via le Bluetooth est très attendus par les consommateurs, l'annoncer dans l'Apple Event aurait immédiatement généré un buzz !



La bonne nouvelle tout de même, c'est que même si l'audio sans perte n'est pas proposé, les utilisateurs des AirPods Pro 2 profiteront de plusieurs fonctionnalités, d'une meilleure autonomie et surtout d'une belle amélioration au niveau du son. N'oublions pas que le haut-parleur a complètement été revu, tout comme l'amplificateur. Cette initiative offrira plus de détails et de clarté dans le son.