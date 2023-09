Les EarPods USB-C prendraient en charge l’audio sans perte, mais Apple ne le dit pas

Lors de l’Apple Event de mardi soir, Apple a modifié la deuxième génération d’AirPods Pro. L’entreprise a lancé des AirPods Pro 2 avec USB-C avec temps de latence ultra réduit pour l’Apple Vision Pro et… l’audio sans perte ! Cependant, on vient d’apprendre qu’il y aurait une solution largement moins coûteuse pour bénéficier de l’audio sans perte.

Les EarPods USB-C avec l’audio sans perte ?

Les EarPods USB-C d’Apple, proposés à seulement 19€, semblent à première vue être une option économique pour ceux qui ont besoin d’une solution d’écoute basique. Pourtant, derrière ce prix modeste se cache une capacité étonnante qui a échappé aux projecteurs publicitaires de la marque.



MacOtakara, un site spécialisé, a décidé d’explorer plus profondément les capacités de ces écouteurs. À l’issue de tests approfondis, où les EarPods USB-C ont été connectés à un MacBook Air (M1, 2020), il s’avère que ces écouteurs offrent une compatibilité avec le son sans perte d’Apple Music. Plus précisément, ils sont capables de gérer des fréquences allant de 16 bits/4,1 kHz à 24 bits/48 kHz, se montrant ainsi parfaitement adaptés à la prise en charge du son sans perte.

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est la comparaison avec les spécifications d’Apple Music. La plateforme de streaming musical d’Apple propose en effet de l’audio sans perte jusqu’à une qualité de 24 bits/48 kHz au maximum. La haute résolution atteint même 24 bits/192 kHz. Ainsi, en terme de compatibilité, les EarPods USB-C se positionnent parfaitement par rapport aux normes de qualité sonore de la plateforme.



Alors, pourquoi un tel silence de la part d’Apple ? La question reste entière. Mais ce qui est certain, c’est que pour ceux qui cherchent à profiter du son sans perte sans avoir à investir dans des écouteurs plus onéreux comme les AirPods Pro 2 à plus de 250€, les EarPods USB-C apparaissent comme une alternative de choix.



Les EarPods USB-C d’Apple, malgré leur discrétion, offrent une expérience auditive de qualité pour un prix plus qu’abordable. Une aubaine pour les audiophiles soucieux de leur budget.