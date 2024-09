Démission : clap de fin pour le vice-président en charge des produits audio Apple

Gary Geaves, vice-président du secteur audio chez Apple, aurait démissionné après 13 ans de bons et loyaux services. Son remplaçant, trouvé en interne, serait déjà en poste. Un changement important dans une année importante pour les appareils audio d'Apple.

Bye bye

Alors que nous sommes sur une année charnière pour Apple concernant les produits audio, avec la sortie probable d'un AirPods Max 2 et d'AirPods 4, Bloomberg rapporte que le vice-président en charge des produits audio chez Apple vient de démissionner.

Gary Geaves, qui a rejoint Apple en 2011, sera remplacé par Ruchir Davé, présent dans la société depuis 15 ans (2009). Il aura la lourde tâche de faire tourner l'équipe audio qui compte environ 300 employés. Cette section audio n'a pas pour unique but d'évoquer le design des AirPods ou du HomePod. Elle est également à l'origine du développement de la technologie audio spatiale ou encore des haut-parleurs sur le Vision Pro, l'ordinateur spatial d'Apple.



Toujours selon Bloomberg, l'année 2024 devrait être riche en nouveautés concernant les écouteurs et casques d'Apple. On attend des AirPods 4 en deux versions avec un nouveau design, mais aussi un AirPods Max 2 avec de nouvelles couleurs. Un rafraîchissement nécessaire pour tenir sa place de leader sur le marché des écouteurs sans fil.