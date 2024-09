AirPods Max 2 : il pourrait ne pas avoir les dernières fonctionnalités des AirPods Pro 2

Commercialisé depuis plus de trois ans , l'AirPods Max est en attente d'un rafraîchissement avec le lancement d'une deuxième génération. Normalement lancé courant de l'année 2024, l'AirPods Max 2 devrait ajouter quelques changements et améliorations pour conserver le modèle dans la case "premium" et continuer à justifier son prix nettement plus élevé que ses principaux concurrents. Un récent rapport mentionne une petite déception à venir, l'AirPods Max 2 pourrait ne pas avoir les nouveautés "phares" des AirPods Pro 2 !

Un AirPods Max 2 moins convaincant que prévu ?

Toutes les indiscrétions l'affirment depuis plusieurs mois, 2024 sera l'année du renouvellement pour le premier casque premium d'Apple : l'AirPods Max. Selon un récent rapport d'Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo, l'AirPods Max 2 arrivera bien cette année, mais avec des arguments moins intéressants que prévu. En effet, le nouvel AirPods Max était présenté comme étant un casque reprenant les fonctionnalités des AirPods Pro 2, autrement dit :

L'audio adaptatif qui ajuste le contrôle du bruit en fonction de votre environnement

Le volume personnalisé

La détection des conservations

Selon le leaker, l'AirPods Max 2 ne prendra pas en charge ces fonctionnalités à cause de l'absence de la puce H2 qui est indispensable pour proposer ces fonctionnalités sans latence et sans interruption pendant le fonctionnement. Cela signifie donc que l'AirPods Max 2 continuera d'utiliser la puce H1 ou une version légèrement améliorée de celle-ci.



Cette information pour le moins surprenante pourrait être liée à une volonté de maintenir le prix actuel de l'AirPods Max afin qu'il ne dépasse pas la barre des 600 euros à nouveau, ce qui est (il faut le reconnaître) très handicapant pour les ventes. La seule amélioration que mentionne Instant Digital serait l'ajout du port USB-C, de nouvelles couleurs et une lecture audio filaire pour ceux qui souhaitent une qualité de son Lossless.



Pour l'instant, aucune indiscrétion n'a réussi à indiquer la période approximative à laquelle sortirait cet AirPods Max 2, on imagine toutefois que si Apple ne le lance pas au cours du premier semestre de 2024, il sera annoncé puis commercialisé avant les fêtes de fin d'année. Pour ce type de produit, la période de Noël est une priorité absolue, les casques et écouteurs sans fil rencontrent un gigantesque succès chaque année.