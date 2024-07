Le Meta Quest pourrait avoir des fonctionnalités IA avant le Vision Pro (non vous ne rêvez pas)

Depuis que le coûteux Apple Vision Pro est disponible, Meta s’est donné un objectif : proposer toujours plus et mieux que ce qu’apporte Apple avec son Vision Pro et son système visionOS. Alors que les fonctionnalités à base d’intelligence artificielle arrivent massivement sur nos smartphones, tablettes et ordinateurs, les premiers casques AR/VR à ajouter ce type de fonctionnalités pourraient se trouver chez… Meta !

Le Meta Quest premier sur l’IA ?

Les casques de réalité virtuelle Meta Quest sont sur le point de recevoir une mise à jour majeure intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Prévue pour le mois prochain, cette mise à jour va marquer une nouvelle étape dans la course à l’innovation en réalité virtuelle, en particulier face à des concurrents tels qu’Apple. Mark Zuckerberg et son équipe ont identifié un point faible chez leurs concurrents, notamment Apple, dont le Vision Pro n’offre pas encore de fonctionnalités IA. Pour pallier cette lacune, Meta a décidé d’accélérer le déploiement de ses technologies IA pour prendre une longueur d’avance sur le marché dans ce domaine.



Le déploiement initial des fonctionnalités d’IA sur les casques Meta Quest sera limité aux États-Unis et au Canada, ce qui va permettre à Meta de tester et affiner ses nouvelles technologies dans un cadre contrôlé avant de les étendre à d’autres marchés. Au cœur de cette mise à jour se trouve l’assistant Meta AI, qui sera en phase expérimentale. Cet assistant promet d’améliorer l’interaction utilisateur, facilitant l’accès à divers contenus et fonctionnalités par le biais de commandes vocales et d’autres interfaces intelligentes.

En ce qui concerne les propriétaires du Vision Pro d’Apple, ils devront encore attendre pour voir des fonctionnalités d’IA intégrées. Selon John Gruber de chez Apple, le Vision Pro ne dispose pas de suffisamment de capacité de processeur de rechange pour supporter l’IA, un obstacle majeur qui a poussé l’Apple Park à retirer le Vision Pro des produits éligibles à Apple Intelligence. Une décision qui fait un peu tâche pour un appareil à 3999€…



Malgré des sous-entendus de Mark Gurman de Bloomberg suggérant que l’IA pourrait être disponible pour le Vision Pro l’année prochaine, il semble de plus en plus probable qu’il n’y aura pas de fonctionnalités d’IA en 2024. Cette absence pourrait provoquer un retard pour Apple, la firme de Cupertino va offrir à Meta une opportunité extraordinaire de se démarquer davantage.



