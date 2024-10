SFR propose le Meta Quest 3S à prix ultra réduit dans son offre fibre

Depuis plusieurs années, SFR perd beaucoup d’abonnés que ce soit sur ses offres de box internet ou ses forfaits mobile. Pour booster les nouvelles souscriptions, il y a quelque chose qui marche très bien, ce sont les produits high tech à prix réduit lors de la souscription d’une box internet avec un engagement. L’opérateur a essayé à plusieurs reprises avec des téléviseurs, tablettes et même des consoles de jeux, mais cette fois-ci, SFR passe au niveau supérieur avec une offre fibre et un casque de réalité virtuelle dernière génération à prix très réduit !

Un casque VR très abordable si vous souscrivez chez SFR

SFR renforce son partenariat avec Meta en proposant une nouvelle offre fibre qui intègre le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S, disponible dès le 15 octobre. Cette initiative prolonge une année de collaboration réussie autour du Meta Quest 3 et fait de SFR le premier fournisseur d’accès à internet en France à combiner son abonnement fibre avec le Meta Quest 3S, à un prix particulièrement attractif (mais avec un paiement supplémentaire sur 24 mois).



Le Meta Quest 3S possède des caractéristiques intéressantes, il affiche une résolution impressionnante de 1 832 x 1 920 pixels par œil, propulsé par la puce Snapdragon XR2 Gen 2. Il est livré avec deux manettes Touch Plus pour une immersion totale (notamment dans les jeux). Le casque inclut également le jeu Batman: Arkham Shadow, ainsi qu’un essai gratuit de 3 mois à Meta Quest+, pour permettre aux utilisateurs de découvrir les meilleures expériences en réalité virtuelle.

Une offre séduisante à petit prix

SFR met en avant une proposition tarifaire alléchante pour ses abonnés fibre. Le Meta Quest 3S (128 Go) est accessible à partir de 19€ à l’achat, avec une option de paiement étalée en 24 mensualités de seulement 3€. En parallèle, cette offre s’accompagne des performances de la fibre SFR, offrant des débits symétriques pouvant atteindre 8 Gb/s grâce à la SFR Box 8X, ce qui promet une expérience optimale pour la réalité virtuelle.

À noter quand même que l’abonnement Fibre est à 54,99 euros par mois avec un engagement obligatoire de 24 mois, autant dire que SFR rentabilise bien l’investissement du Meta Quest 3S mis à disposition dans l’offre ! Vous avez la possibilité d’obtenir des abonnements moins cher, mais le coût total du casque vous reviendra évidemment plus cher.

Une stratégie orientée High Tech

Depuis 2020, SFR n’a cessé d’étoffer son portefeuille d’offres combinant Box internet et produits technologiques populaires. Qu’il s’agisse de téléviseurs connectés, de PlayStation 5, de PC ou de casques de réalité virtuelle, l’opérateur cible les nouveaux abonnés en leur proposant un abonnement internet couplé à des produits high-tech à prix réduits, avec un engagement sur 2 ans.

Disponibilité en boutique

Les clients qui souhaitent découvrir le Meta Quest 3S avant de s’engager pourront assister à des démonstrations dans plusieurs boutiques SFR tout au long du mois d’octobre. Attention toutefois, certaines boutiques peuvent ne pas avoir encore reçu de casques, l’offre étant en cours de déploiement. Le plus simple est d’appeler avant de se déplacer pour savoir si un test est possible !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.