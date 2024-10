Meta Quest supporte désormais jusqu'à six fenêtres

Meta entend bien profiter des bonnes idées de l'Apple Vision Pro pour améliorer son casque Quest, un appareil qui coûte quasiment dix fois moins cher.



Celui qui a abandonné le haut de gamme pour se concentrer sur les produits d'appel, a, apparemment, apprécié la flexibilité de l'interface de visionOS. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a dévoilé la nouvelle version du logiciel qui permet de gérer jusqu'à six fenêtres en simultané.

La différence entre Vision Pro et Meta Quest

Comme expliqué à plusieurs reprises, le Vision Pro offre une plus grande liberté dans la navigation. Du côté des applications, vous pouvez avoir des tonnes de fenêtres et les positionner où vous le souhaitez dans votre environnement virtuel. Apple oblige, elles resteront là, avec la même taille et position, même à la prochaine session.



Du côté du Meta Quest 3, l'expérience se limitait à trois fenêtres maximum et, en plus, côte à côte. On ne pouvait pas les empiler, ni en ouvrir plus.



Après quelques semaines en bêta, la mise à jour logicielle du casque du groupe de Facebook, qui s'était offert la société Oculus en 2014 pour se lancer dans la VR, propose enfin quelque chose de bien plus agréable.



Mark Zuckerberg a dévoilé une version améliorée de cette disposition, qui prend en charge une combinaison de trois fenêtres à position fixe et de trois fenêtres à mouvement libre.

Une bonne nouvelle pour les clients, bien que le rendu visuel soit loin d'égaler celui d'un Vision Pro (dotés de deux écrans OLED 4K de 3400 ppi), et que les taux de rafraîchissement de la plupart des fenêtres semblent extrêmement faibles. On se sent moins en immersion.



Quoi qu'il en soit, les utilisateurs peuvent en profiter !