Le Meta Quest 3 a été démonté par iFixit

Le Quest 3 de Meta, le tout dernier casque de réalité virtuelle et mixte, présente un mélange de design innovant et de matériel complexe, ce qui soulève des questions quant à sa réparabilité. Il n'en fallait pas plus pour qu'iFixit se penche sur son cas. Le site spécialisé dans l'électronique a révélé que si l'appareil présente des améliorations telles qu'un nouveau capteur de profondeur et un profil plus élégant, il pose également des problèmes de maintenance. À ce niveau de complexité, cela n'étonnera personne. Et encore, ce n'est pas l'Apple Vision Pro.

Les Meta Quest peuvent être utilisés dès 10 ans

Le Quest 3 adopte les lentilles "pancake" de son homologue haut de gamme, le Quest Pro, et pèse environ 10 grammes de plus que le Quest 2, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le fait que le Quest 3 est essentiellement une version plus légère du Quest Pro, et qu'il a hérité des difficultés de démontage de son prédécesseur.

Les manettes "Touch Plus" du casque constituent une amélioration notable, comblant l'écart de conception entre les contrôleurs du Quest Pro et du Quest 2. Les manettes sont plus faciles à manipuler et à entretenir, grâce à un nouveau système de suivi qui remplace les caméras latérales. Le remplacement de la batterie est (enfin) simple.



Cependant, le casque lui-même n'est pas réparable par le commun des mortels, même pour des demi-dieux. Alors que certains composants sont facilement accessibles, la batterie, qui est un élément essentiel pour la durée de vie, nécessite une procédure de remplacement complexe. La construction interne du Quest 3 semble être fortement influencée par le Quest 2, mais il ne dispose pas de batteries incurvées, ce qui rend le processus de remplacement complexe.



La conception du Quest 3 prouve en tout cas qu'il s'agit non pas d'un Quest Pro au rabais, mais d'un produit à part entière avec des caractéristiques uniques. Malgré ses innovations, la réparation et l'entretien de l'appareil pourraient nécessiter des étapes supplémentaires. Compte tenu de l'absence de manuels de réparation et de la non-disponibilité des pièces détachées OEM pour le grand public, le Quest 3 a reçu une note de réparabilité de 4 sur 10. Soit le même score qu'un iPhone 15...



Découvrez la vidéo de démontage complète ci-dessous :