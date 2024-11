iFixit a démonté l'incroyable Mac mini M4

iFixit a enfin partagé sa vidéo de démontage du dernier Mac mini M4 d’Apple, offrant un aperçu détaillé de la conception interne de l'ordinateur qui nous a le plus épaté ces dernières années. Le nouveau Mac mini M4 est nettement plus petit que les modèles précédents, mesurant seulement 12,7 cm de côté, rapport aux 19 cm des modèles précédents, grâce à une disposition dense avec un espace minimal entre les composants. Tout cela avec une puissance jamais vue et un prix canon à 699 €.

Une machine magnifique à l'intérieur

L’un des principaux changements de conception est l’alimentation, qu’Apple a repensée pour économiser de l’espace. Elle est positionnée sous forme de carte sur le dessus du boîtier, similaire à l’approche utilisée dans le HomePod. En rationalisant l’alimentation de cette manière, Apple a réussi à réduire la taille sans sacrifier les performances. Par contre, le bouton d'allumage a du être positionné sous l'appareil, chose qui a été assez critiqué sur les réseaux sociaux.

Le Mac mini dispose également d’un système de gestion thermique innovant centré autour d’un ventilateur qui aspire l’air à travers différents niveaux de l’appareil, l’expulsant par le bas. Pour prendre en charge le refroidissement supplémentaire nécessaire aux modèles M4 Pro, Apple les a équipés d’un dissipateur thermique en cuivre plus grand que celui de la version M4 standard.



Ce démontage confirme certains détails précédemment découverts, notamment le stockage modulaire. iFixit a pu échanger un SSD de 512 Go d'un Mac mini M4 contre un autre équipé d'un SSD de 256 Go, prouvant ainsi que le stockage peut effectivement être mis à niveau. Cependant, iFixit a découvert que les modèles M4 et M4 Pro utilisent des modules NAND différents et non interchangeables, de sorte que les utilisateurs souhaitant effectuer une mise à niveau auront besoin du type de SSD adapté à leur modèle.



Par contre, comme nous le savons depuis l'avènement des puces Apple Silicon, la RAM est étroitement intégrée à la puce M4 et ne peut pas être mise à niveau après l'achat. De plus, les ports sont soudés à la carte, ce qui complique les réparations potentielles.

Une note de 7/10

Dans l'ensemble, iFixit a évalué la réparabilité du Mac mini M4 à 7 sur 10, grâce à des composants facilement remplaçables, à la possibilité de mettre à niveau le SSD et aux manuels de réparation détaillés d'Apple. iFixit suggère qu'avec un entretien approprié, les utilisateurs peuvent s'attendre à au moins une décennie d'utilisation du Mac mini M4.



Pour nous, le Mac mini M4 est le meilleur rapport qualité / prix du Mac actuellement, à partir de 699 € sur Amazon par exemple.



Voici la vidéo :

