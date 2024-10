Vous cherchez le bouton Power du Mac mini M4 ? Il est caché !

Comme vu cet après-midi, le Mac mini M4 présente un nouveau design qui intègre davantage de ports dans un châssis bien plus compact, ce qui a des répercussions inattendues. En l'occurrence, le bouton d'alimentation a changé de place, et il n'est pas si simple à trouver.

Le bouton caché

En effet, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le bouton d'alimentation (Power en anglais) est désormais situé sous l'appareil. Ainsi, vous devrez soulever le Mac mini pour l'allumer, l'éteindre ou forcer le redémarrage.

Alors qu'Apple a été critiqué par le passé pour l'emplacement des boutons et des ports sur des appareils tels que la Magic Mouse (qui est inutilisable pendant la charge), l'accès au bouton d'alimentation n'est probablement pas une action fréquente pour la plupart des utilisateurs d'un ordinateur. En règle générale, les Mac n'ont pas besoin d'être régulièrement éteints ; les clients les mettent plutôt en veille.



Si vous le cherchez, le bouton d'alimentation se trouve à l'arrière gauche du Mac mini, sous les trois ports Thunderbolt.

Un Mac mini très performant

Le Mac mini 2024 est proposé au prix de 699 euros et peut être précommandé dès à présent, la date de lancement officielle étant fixée au vendredi 8 novembre, comme pour l'iMac M4 et, probablement, le MacBook Pro M4 à venir demain.



Pour ce prix, vous avez droit à la dernière puce M4, 16 Go de RAM d'office, des ports Thunderbolt 4 et HDMI, ainsi qu'un Gigabit Ethernet.