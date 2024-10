Apple présente le tout nouveau Mac mini M4 jusqu'à 64 Go de RAM

En plus des MacBook Pro M4, Apple propose une nouvelle version du Mac mini. Après des années de stagnation esthétique (mais pas technique), le petit ordinateur de bureau franchit un nouveau cap avec un design complètement repensé, miniaturisé. Le tout accompagné par la puissante puce M4 et sa variante M4 Pro.



Comme évoqué à plusieurs reprises dans nos colonnes avant son officialisation, le Mac mini 2024 a tout d'un grand, sauf la taille. Et c'est tant mieux !

Tout savoir sur le Mac mini 2024

Apple a donc dévoilé aujourd'hui le tout nouveau Mac mini redessiné, équipé des puces M4 et M4 Pro, dans un format encore plus petit de 12,7 cm par 12,7 cm (pour 5 cm d'épaisseur). Il pèse 670 grammes en version M4, 730 grammes en version M4 Pro.

Le nouveau Mac mini, équipé du processeur M4, offre des performances de CPU jusqu'à 1,8 fois plus rapides et de GPU jusqu'à 2,2 fois plus rapides que le modèle M1. La version M4 Pro, quant à elle, améliore ces technologies pour gérer des charges de travail plus exigeantes et inclut des ports Thunderbolt 5 pour des transferts de données accélérés. Le mini ordinateur peut enfin être équipé de 64 Go de RAM en option.



Conçu pour intégrer Apple Intelligence, ce Mac mini protège également la vie privée des utilisateurs. De plus, il est le premier Mac neutre en carbone d'Apple, avec une réduction de plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre.



Comparatif de taille entre l'ancien et le nouveau Mac mini M4 :

John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, a déclaré :

Le nouveau Mac mini offre des performances gigantesques dans un design incroyablement petit grâce à l'efficacité énergétique du silicium Apple et à une nouvelle architecture thermique innovante. Combiné aux performances de la puce M4 et de la nouvelle puce M4 Pro, à une connectivité améliorée à l'avant et à l'arrière, et à l'arrivée d'Apple Intelligence, Mac mini est plus performant et plus polyvalent que jamais, et il n'y a rien de comparable.

Des performances en hausse avec les M4 et M4 Pro

Par rapport au précédent modèle, le Mac mini M2 de janvier 2023, les modèles M4 et M4 Pro permettent d'atteindre des performances hallucinantes dans cette gamme de prix.



Comparé au PC de bureau le plus vendu dans sa gamme de prix, Mac mini est jusqu'à 6 fois plus rapide pour un vingtième de sa taille, dixit Apple. Pour un large éventail d'utilisateurs, des étudiants aux créatifs en herbe en passant par les propriétaires de petites entreprises, le Mac mini avec M4 est un véritable concentré de puissance.

Mac mini avec M4

Le Mac mini avec M4 est doté d'un processeur à 10 cœurs, d'un GPU à 10 cœurs et d'une mémoire unifiée de 16 Go en standard (jusqu'à 64 en option à 690 €), comme l'iMac M4 d'hier.



Par rapport au Mac mini avec Intel Core i7, le Mac mini avec M4 :

Applique jusqu'à 2,8 fois plus de plugins d'effets audio dans un projet Logic Pro.

Offre des performances de jeu jusqu'à 13,3 fois plus rapides dans World of Warcraft : The War Within.

Améliorez vos photos grâce à une mise à l'échelle jusqu'à 33 fois plus rapide dans Photomator.

Par rapport au Mac mini avec M1, Mac mini avec M4 :

Effectue des calculs de feuilles de calcul jusqu'à 1,7 fois plus vite dans Microsoft Excel.

Transcrit avec la synthèse vocale AI de l'appareil jusqu'à 2 fois plus vite dans MacWhisper.

Fusionne les images panoramiques jusqu'à 4,9 fois plus vite dans Adobe Lightroom Classic.

Mac mini avec M4 Pro

Du côté de la variante M4 Pro, le Mac mini s'envole avec apparemment le cœur de processeur le plus rapide au monde. Avec jusqu'à 14 cœurs (12 d'office et 2 en options pour 230 euros), dont 10 cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité, le M4 Pro offre également des performances multithread phénoménales. Avec jusqu'à 20 cœurs, le GPU de la M4 Pro est jusqu'à deux fois plus puissant que le GPU de la M4, et les deux puces apportent pour la première fois au Mac mini le ray tracing accéléré au niveau matériel.

Le moteur neuronal du M4 Pro est également trois fois plus rapide que celui du Mac mini M1, de sorte que les modèles Apple Intelligence sur l'appareil fonctionnent à une vitesse fulgurante. M4 Pro prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée et 273 Go/s de bande passante mémoire - soit deux fois plus de bande passante que n'importe quelle puce AI PC - pour accélérer les charges de travail d'intelligence artificielle. M4 Pro prend également en charge Thunderbolt 5, qui offre des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 120 Gb/s sur Mac mini, et fait plus que doubler le débit de Thunderbolt 4.



Par rapport au Mac mini avec Intel Core i7, Mac mini avec M4 Pro :

Effectue des calculs de feuilles de calcul jusqu'à 4 fois plus vite dans Microsoft Excel.

Exécute la détection de montage de scène jusqu'à 9,4 fois plus vite dans Adobe Premiere Pro.

Transcrit avec l'IA intégrée jusqu'à 20 fois plus vite dans MacWhisper.

Traite l'appel de base pour le séquençage de l'ADN dans Oxford Nanopore MinKNOW jusqu'à 26 fois plus vite.

Par rapport au Mac mini avec M2 Pro, Mac mini avec M4 Pro :

Applique jusqu'à 1,8 fois plus de plugins d'effets audio dans un projet Logic Pro.

Effectue le rendu d'images animées dans la RAM jusqu'à 2 fois plus vite dans Motion.

Effectue des rendus 3D jusqu'à 2,9 fois plus rapidement dans Blender.

Tout pour Apple Intelligence

Avec son nouveau Mac mini, Apple insiste évidemment beaucoup sur Apple Intelligence, son IA maison. Disponible avec macOS Sequoia 15.1, l'IA propose des outils d'écriture à l'échelle du système qui permettent aux utilisateurs de réécrire, corriger et résumer du texte dans diverses applications. Le Siri repensé prend en charge à la fois les requêtes orales et écrites, simplifiant ainsi les tâches et fournissant des réponses sur les produits Mac et Apple.

Les fonctionnalités à venir incluent Image Playground pour créer des images originales et Genmoji pour générer des emojis personnalisés. En décembre, ChatGPT sera intégré à Siri et aux outils d'écriture, permettant un accès facile à ses capacités sans avoir à changer d'outil.

La protection de la vie privée reste la priorité de la marque qui rappelle que tout cela est réalisé par un traitement sur appareil et une option de calcul en cloud privé pour des tâches plus complexes, garantissant que les informations personnelles restent sécurisées. Les utilisateurs peuvent accéder à ChatGPT gratuitement, avec des mesures de confidentialité intégrées qui masquent les adresses IP et empêchent le stockage des requêtes. Pour ceux qui choisissent de connecter leurs comptes, les politiques d'utilisation des données d'OpenAI s'appliqueront.

Connectivité améliorée

Le Mac mini 2024 améliore sa connectivité avec plus de ports et un Wi-Fi 6E qui aurait pu (du) être remplacé par le Wi-Fi 7.

Le nouveau Mac mini 2024 s'inspire du Mac Studio et comprend désormais des ports orientés vers l'avant pour un accès plus pratique, notamment deux ports USB-C qui prennent en charge l'USB 3, et une prise audio avec prise en charge des casques à haute impédance. À l'arrière, le Mac mini M4 comprend trois ports Thunderbolt 4, tandis que le Mac mini avec M4 Pro comprend trois ports Thunderbolt 5.



Le Mac mini est équipé en standard d'un port Gigabit Ethernet, configurable jusqu'à 10 Gb Ethernet pour des vitesses de réseau plus rapides, et d'un port HDMI pour une connexion facile à un téléviseur ou à un écran HDMI sans adaptateur.



Avec M4, Mac mini peut prendre en charge jusqu'à deux écrans 6K et jusqu'à un écran 5K, et avec M4 Pro, il peut prendre en charge jusqu'à trois écrans 6K à 60 Hz pour un total de plus de 60 millions de pixels.



A noter que le bouton d'alimentation est maintenant caché en-dessous.

Prix et date de sortie

Les clients peuvent commander les nouveaux Mac mini M4 dès aujourd'hui au prix de 699 €, avec une disponibilité à partir du 8 novembre. La version M4 Pro démarre quant à elle à 1 649 €. Aïe ! Mais elle offre 24 Go de RAM et 512 de SSD d'office.



Les revendeurs sont :

