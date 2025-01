Nouvelle Apple TV et HomePod Mini 2 : sortie prévue fin 2025

Mark Gurman de Bloomberg a profité de son long article dominical pour confirmer qu’Apple prévoit bien de dévoiler de nouveaux modèles de HomePod mini et d’Apple TV cette année. Après avoir évoqué les Apple Watch SE 3, iPad 11 et autre Vision Pro 2, notre confrère précise que le lancement des deux petits appareils est attendu “vers la fin de l’année”, ce qui indique une fenêtre entre septembre et novembre, écartant ainsi un lancement au printemps ou lors de la WWDC 2025 en juin.

Deux modèles très populaires

Les futurs Apple TV et HomePod mini 2025 font partie d’un plan global de renouvellement de l’écosystème domotique d’Apple. Celui-ci inclurait également un hub domestique à venir cette année, suivi dès 2026 par des produits comme une serrure ou sonnette équipée de Face ID et une caméra de sécurité.

Le HomePod mini 2 et la nouvelle Apple TV 4K (ou 8K ?) intégreront une puce réseau conçue par Apple, combinant Wi-Fi et Bluetooth. Cette puce supportera le Wi-Fi 6E, qui utilise la bande des 6 GHz pour offrir des vitesses accrues et une latence réduite, à condition d’être associé à un routeur compatible.

Concernant l’Apple TV 2025 spécifiquement, des améliorations sont également prévues : un processeur A-series plus puissant que l’actuel A15 Bionic, un prix d’entrée de 99 $ aux États-Unis, soit certainement 109 € en France, et potentiellement une caméra intégrée pour passer des appels FaceTime.

Le HomePod mini pourrait bénéficier d’une puce S-series améliorée, d’une qualité sonore renforcée et de nouvelles options de couleurs. L’actuel modèle, lancé en novembre 2020, repose sur la puce S5 utilisée dans l’Apple Watch Series 5. Mais en améliorant trop sa petite enceinte, Apple pourrait faire de l'ombre au HomePod 2, le gros modèle qui est vendu trois fois plus cher.

Si ces deux modèles populaires sont censés sortir en fin d'année, Apple se réserve la première partie de 2025 pour d’autres annonces, comme celles de nouveaux MacBook Air M4, iPhone SE 4, AirTags 2, ou encore l'iPad d’entrée de gamme.