Le Vision Pro 2 ne sortira pas en 2025 selon Bloomberg

Dans sa newsletter "Power On", outre l'iPad 11 et l'Apple Watch SE 3, Mark Gurman révèle aussi qu'Apple n'a pas prévu de rafraîchir le Vision Pro en 2025. Il suggère que même si Apple pourrait dévoiler un nouveau casque avant sa sortie l'année prochaine, tout indique que le nouveau matériel Vision Pro sera lancé en 2026.

Deux casques en cours de développement

Pour notre confrère, Apple semble se concentrer sur le développement d'un casque plus abordable, un Vision tout court. Gurman note que cet « objectif urgent » est activement poursuivi, avec un développement « en pleine accélération ».

Contrairement aux rapports précédents de l'analyste Ming Chi-Kuo, qui prévoyait que le Vision Pro 2 commencerait sa production fin 2025 avec une puce M5 et le support Apple Intelligence, Gurman confirme qu'il n'y aura pas de sortie cette année.



Malgré ce retard, le journaliste souligne la priorité qu'Apple accorde à ce casque à "petit prix". Même si le casque ne sera pas commercialisé avant 2025, des progrès significatifs ont été constatés tout récemment. Kuo avait pourtant indiqué qu'une version moins chère ne sortirait pas avant 2027, au mieux.

Et des lunettes Apple

Apple envisage également d’autres matériels innovants, notamment une version des lunettes intelligentes Meta Ray-Ban et un appareil de type AirPods avec caméras intégrées, nom de code N107. Ces projets sont toutefois prévus pour plus tard, probablement vers 2026 ou 2027.



Gurman évoque également l’exploration en cours par Apple dans le domaine de la technologie des caméras portables. La GoPro "made in Apple" ?