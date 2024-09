Bloomberg confirme le design d'iOS 18 inspiré par visionOS, macOS 16 aussi en 2025

Dans son traditionnel rapport dominical à propos d'Apple intitulé "Power On", Mark Gurman rapporte qu'Apple travaille à la refonte visuelle d'iOS et de macOS. Si le premier sera visible dès iOS 18 en juin prochain, les utilisateurs Mac devront patienter un peu plus et la sortie de macOS 16 l'an prochain. Dans les deux cas, l'inspiration viendrait de visionOS, le système d'exploitation du casque Apple Vision Pro.

Du changement sans bouleversement

C'est donc une première confirmation des changements visuels annoncés par les premières rumeurs. Bien que le changement soit moins radical que la transition d'iOS 6 à iOS 7 (avec le "flat design" qui officie encore à date sur l'iPhone), ce sera quelque chose de marquant.

La société travaille effectivement à la mise à jour du design d'iOS dès cette année, mais je ne pense pas qu'il s'agira d'une refonte totale à l'image de visionOS.

Alors que le journaliste américain affirme que nous pouvons nous attendre à voir des changements dans iOS 18 cet été, les ingénieurs viennent à peine de commencer le travail sur macOS, la nouvelle interface arrivant en 2025, voire en 2026. Soit macOS 16 ou macOS 17.

Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Depuis la sortie du Vision Pro d'Apple, nous nous demandions quand les autres appareils profiteraient des nouveaux codes graphiques de visionOS, avec ses effets de transparence, de profondeur et son approche plus immersive. Tout ne pourra pas être transposé, le design de visionOS étant en partie spécifique à une plateforme qui tourne autour de la réalité mixte et des capteurs. L'affichage adaptatif selon l'environnement a par exemple tué le mode sombre sur visionOS.



Quoiqu'il en soit, ça fait un moment que nous attendons un changement majeur dans le design d'iOS et d'iPadOS, alors que macOS avait bénéficié d'un gros lifting avec macOS 11 Big Sur, notamment grâce au neumorphisme. Outre la partie design, iOS 18 sera le théâtre de la naissance de l'IA générative d'Apple, avec un tas de nouveautés fonctionnelles au service des utilisateurs.



En effet, Mark Gurman a précédemment déclaré qu'Apple considérait iOS 18 comme "ambitieux", avec de nouvelles fonctionnalités majeures. La société dévoilera officiellement ses mises à jour lors de la conférence annuelle des développeurs, la WWDC 24 en juin prochain. Les développeurs auront droit à trois mois de bêta pour iOS 18, mais aussi iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 et probablement visionOS 2. Les versions finales sont attendues pour septembre-octobre.