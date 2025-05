iOS 19, tvOS 19, macOS 16 et watchOS 12 vont changer de design

Apple se prépare à dévoiler une série d’annonces importantes lors de la WWDC 25, qui débutera le 9 juin prochain, selon Mark Gurman de Bloomberg. En plus de la refonte maintes fois évoquées à la rubrique "rumeurs" d’iOS 19 pour iPhone et iPad, macOS 16, watchOS 12 et tvOS 19 bénéficieront également de refontes visuelles majeures, tandis que visionOS recevra des ajustements mineurs de l’interface utilisateur.

Un design unifié

Si cela peut surprendre de prime abord, l'idée d'Apple est d'unifier son langage de design sur toutes ses plateformes, en intégrant davantage de transparence, des effets de type "verre", une navigation repensée dans les applications et de nouvelles icônes. L’illustration de l'invitation à la WWDC 2025, mettant en scène une scène arc-en-ciel d’Apple Park en 3D brillante, donne un aperçu de cette esthétique translucide et floutée.

L'app iSoft sur visionOS.

Si le logiciel de l'Apple Watch a été repensé à plusieurs reprises, la dernière étant une navigation renouvelée dans watchOS 10, le système d'exploitation de l'Apple TV est resté relativement inchangé depuis son lancement en 2015. D'ailleurs à date, tvOS se distingue clairement d'iOS d'un point de vue visuel. Il semble que cela soit sur le point de changer, car les apparences de toutes les plateformes se rapprochent dans le cadre de la plus grande refonte visuelle d'Apple depuis iOS 7.



Une grande partie de cette refonte devrait s'inspirer du style visuel introduit avec visionOS dans l'Apple Vision Pro l'année dernière. Cependant, même cette refonte entraînera quelques ajustements de l'interface utilisateur, selon Gurman, car Apple cherche à harmoniser le design de toutes les interfaces de ses appareils.



Les détails complets seront révélés lors de la conférence de la WWDC 2025. Restez dans le coin, iPhoneSoft aura un émissaire sur place, dès le keynote d'ouverture le lundi 9 juin à 19 h.