Apple présente les nouveautés de visionOS 2.0

Un an après avoir levé le voile sur son Vision Pro, et quatre mois à peine après son lancement, Apple présente déjà une mise à jour majeure : visionOS 2.0.



Comme attendu (et espéré), le système d'exploitation du premier ordinateur spatial franchit un cap avec de nombreux changements pour améliorer l'expérience.

Le SDK Apple Vision Pro passe la 2ème

Nous l'avions rabâché lors de notre test, l'Apple Vision Pro est dément de prime abord, avec une immersion unique sur le marché, mais la partie logicielle n'est pas terminée. De nombreuses lacunes entache l'usage au quotidien, ce que la firme a voulu rectifier.



Si certains éléments comme le poids ne seront évidemment pas réglé avec visionOS 2, on salue la réactivité des ingénieurs, d'autant que l'entreprise ne s'occupe plus seulement des évolutions du Mac et de l'iPhone, mais aussi de tous ses autres appareils.

Découvrez visionOS 2.0

Les principales nouveautés de visionOS 2

Apple a donc dévoilé visionOS 2, la première mise à jour logicielle majeure pour le casque de réalité mixte.



visionOS 2 apporte des modifications au système gestuel afin de faciliter l'accès aux actions rapides comme le centre de contrôle, l'heure ou la batterie.

L'application Photos peut automatiquement synthétiser des photos spatiales à partir de votre photothèque 2D (grâce à l'IA), et SharePlay est enfin intégré à la photothèque.

La fonction qui étend le bureau du Mac dans le casque est mise à jour avec des résolutions plus importantes et une meilleure qualité, ainsi qu'une option d'affichage ultra-large. Le Mac effectue un rendu par fovéation pour réduire les artefacts de compression perçus.



On note aussi que le mode Voyage fonctionne désormais dans les trains, que le Vision Pro peut pour la première fois être associé à une souris.



Apple explique que visionOS 2 peut également reconnaître et révéler votre Magic Keyboard ou le clavier de votre MacBook lorsque vous êtes immergé dans un environnement.

Le mode Utilisateur invité a été amélioré, et de nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées à plusieurs applications système clés, telles que Safari, TV et Mindfulness. Mais Apple n'a pas tout détaillé.



Apple a aussi collaboré avec d'autres sociétés, comme Canon, pour mettre à disposition davantage de matériel permettant de capturer des contenus vidéo spatiaux.

Autres fonctionnalités de visionOS 2

Avec Safari, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos au sein d’un Environnement, y compris sur des sites populaires tels que YouTube, Netflix et Amazon. Lorsqu’ils parcourent des pages web, ils peuvent sélectionner des photos panoramiques et se laisser envelopper par l’image pour vivre une immersion totale. Siri peut aussi lire et énoncer le contenu d’une page web pendant que les utilisateurs effectuent plusieurs tâches à la fois.

L’app Apple TV prend en charge le mode multi-vue sur l'Apple Vision Pro pour faire vivre les évènements sportifs comme jamais auparavant. Dans le courant de l’année, les fans pourront regarder jusqu’à cinq flux vidéo simultanément et ainsi suivre tous leurs sports et équipes favoris.

Pour aider les utilisateurs à trouver le calme et la concentration, l’app Pleine conscience inclut une nouvelle capacité appelée Follow Your Breathing, qui réagit aux schémas respiratoires de l’utilisateur en diffusant des sons et des animations visuelles dynamiques.

Les Sous-titres en direct à l’échelle du système permettent à tous les utilisateurs, y compris les personnes sourdes ou malentendantes, de suivre des conversations à l’oral en temps réel et des contenus audio dans les apps.

Les utilisateurs peuvent visualiser les contenus de leur Vision Pro depuis leur iPhone, iPad ou Mac via AirPlay .

. Vous pouvez désormais réorganiser la vue d'accueil de votre Vision Pro en la pinçant et en la maintenant.

Les applications iPad sur visionOS peuvent être déplacées hors du dossier "Apps compatibles" et placées n'importe où sur l'écran d'accueil.

Les outils développeurs

Les développeurs créent des expériences impressionnantes pour l'Apple Vision Pro grâce aux capacités uniques de l'informatique spatiale. Avec visionOS 2, de nouvelles API et infrastructures permettent de développer des apps et jeux plus volumétriques, en incluant des fonctionnalités avancées pour la santé via HealthKit.



1640 LLC utilise les nouvelles API pour ajouter des objets 3D immersifs dans The Museum That Never Was. TabletopKit permet des expériences partagées comme Haunted Chess de GRL Games, un jeu de meurtre et mystère interactif.



Les développeurs d'apps professionnelles exploitent visionOS pour des applications variées comme la formation, la simulation et la gestion de projet. Des entreprises comme Scandit AG et TeamViewer utilisent des API avancées pour optimiser leurs opérations.



Apple Immersive Video propose un format narratif en 8K 3D avec champ de vision à 180° et Audio spatial, disponible sur Apple TV+. Blackmagic Design lancera une caméra compatible et une mise à jour de DaVinci Resolve Studio pour soutenir ce format narratif ultra-immersif.

Lancement en France

Apple va lancer le Vision Pro en France le 12 juillet. VisionOS 2 est déjà traduit en français d'après nos premiers tests.

Installer visionOS 2.0

Pour installer visionOS 2.0 en bêta, il faudra évidemment avoir le casque, mais aussi être développeur Apple.



Avant de mettre à jour, sauvegardez votre Apple Vision Pro. Ensuite, suivez le guide :

Accédez à Réglages > Général > Mise à jour du logiciel. L'écran affiche la version de visionOS actuellement installée et indique si une mise à jour est disponible. Pour avoir les bêtas, il faut activer une option sur cet écran, comme sur iPhone. Assurez-vous d'avoir connecté un identifiant relié à un compte développeur.

Si une mise à jour est disponible, touchez "Télécharger et installer" ou "Installer maintenant". Il se peut que vous deviez saisir le code d'accès de votre Apple Vision Pro.

Lorsque la mise à jour est prête à être installée, une alerte vous demande de retirer votre Apple Vision Pro. Vous pouvez voir la progression de la mise à jour sur la face avant de votre appareil avec EyeSight.

Attention, la batterie de votre Apple Vision Pro doit être suffisamment chargée ou connectée au secteur pour que votre appareil puisse être mis à jour. Une alerte vous indiquera si vous devez d'abord charger votre batterie.