Apple révolutionne la réalité augmentée avec le casque Vision Pro

Après des années de rumeurs et de fuites, Apple a officiellement dévoilé le Vision Pro, un casque AR/VR qui doit être aussi révolutionnaire que l'iPhone en 2007. Une lourde tâche qu'Apple compte bien réaliser avec succès grâce à un bijou de technologie. Découvrons ensemble ses caractéristiques, son design, son prix monumental et sa date de sortie.

Apple Vision Pro : l'ordinateur spatial

Après des années de rumeurs, le premier casque de réalité mixte d'Apple vient enfin d'être officialisé par la marque. Un appareil qui porte une lourde responsabilité sur ses épaules, à savoir révolutionner notre façon d'agir avec la technologie dans les décennies à venir. Apple parle d'un ordinateur spatial, une toute nouvelle catégorie d'appareil.



Déclaration de Tim Cook :

Tout comme le Mac nous a initiés à l'informatique personnelle et que l'iPhone nous a initiés à l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous présente l'informatique spatiale.



Construit sur des décennies d'innovation Apple, Vision Pro a des années d'avance et est différent de tout ce qui a été créé auparavant - avec un nouveau système d'entrée révolutionnaire et des milliers d'innovations révolutionnaires. Il débloque des expériences incroyables pour nos utilisateurs et de nouvelles opportunités passionnantes pour nos développeurs.

Conception de l'Apple Vision Pro

Casque noir et gris aux formes arrondies, alimenté par une batterie externe

Arrière du casque entièrement en tissu

La sangle flexible est disponible en plusieurs tailles et facilement modifiable. Chaque personne dans le foyer peut posséder sa sangle et la fixer rapidement lorsuq'il utilise le Vision Pro

Collaboration avec Zeiss pour les personnes qui portent des lunettes (ajustement optimale)

Deux puces, une M2 et une R1 (nouvelle puce pour la gestion des capteurs, des microphones et la latence). Temps de réponse inférieur à 12 ms.

Couronne digitale en haut à droite (coucou Apple Watch) qui permet de régler l'intensité d'immersion du casque (aperçu du monde extérieur)

Bouton physique en haut gauche

Matériaux les plus solides et légers au monde pour concevoir ce genre d'appareil

Écran en verre laminé, cadre en aluminium et multiples capteurs et caméras sans oublier le LiDAR

Deux écrans microOLED (23 millions de pixels), mieux que de la 4K sur chaque œil. Lentille à 3 éléments

Deux écrans OLED supplémentaires pour la partie transparente lors d'une interaction avec le monde extérieur

Deux pods audio pour projeter un son bluffant et immersif. Analyse en continu de la pièce, exactement comme pour la partie visuelle.

visionOS (nouvelle plateforme) premier système d'exploitation pour l'informatique spatiale

OpticID, équivalent de FaceID mais en plus perfectionné.

Prise en charge du Magic Keyboard et du Magic Trackpad

Système de suivi oculaire haute performance

Les points clés du Vision Pro d'Apple

Des centaines d'apps iOS disponibles au lancement via un App Store spécial

Lancement mondial de l'informatique spatial (interface 3D by Apple)

Possible de travailler, de discuter en visioconférence ou de regarder un contenu

Interface principale avec des applications redimensionnables à souhait

Adaptation à la lumière ambiante

Gestion via les yeux (regard) et les mains (pincement). Pas de télécommande ou de manette supplémentaire. Siri est disponible via la voix.

La fonction EyeSight permet de switcher rapidement d'un mode à l'autre. On peut facilement passer de la vue transparente (monde extérieur) à la vue immersive (utilisation)

Synchronisation en permanence avec tous les autres appareils Apple

Fenêtres redimensionnables avec possibilité d'en ouvrir en quantité illimitée

La galerie d'apps Apple sera compatible dès le lancement. SharePlay, Apple TV+, Photos…

Possibilité de filmer en appuyant une fois sur le bouton physique sur la partie haute du casque

Visionner un film sur une immense dalle de 30 mètres dans une salle complètement noire comme si on était au cinéma. 3D et Audio Spatial prévus pour vous faire voyager comme jamais auparavant sur ce type d'objet.

Plus de 100 jeux dès le lancement à travers Apple Arcade

Partenariat exclusif avec Disney+ (contenus inédits DAY ONE) avec des films 3D immersifs incroyables

Prix et date de sortie

Comme prévu, il va falloir sortir les liasses de billets pour s'offrir l'Apple Vision Pro. La marque annonce un prix de lancement à 3 499 $. On va frôler les 4 000 € en France !



La patience sera également de mise, car sa commercialisation n'est pas prévue avant début 2024, uniquement aux USA ! Pour les autres, ce sera seulement dans le courant de l'année 2024, autrement dit pas avant au moins un an en France. On aura peut-être même le droit qu'à la v2 du Vision Pro.