Apple Vision Pro : fiche technique, vidéo, lentilles, options et prix officiels !

Apple n'avait plus le choix, en lançant les précommandes aux États-Unis, elle a du révéler les caractéristiques techniques complètes de son casque Vision Pro. Comme attendu l'ordinateur spatial est doté d'une puce M2 et d'une puce R1 pour gérer la douzaine de capteurs capteurs. Mais cette nouvelle étape dans le plan marketing de la firme de Cupertino est aussi et surtout l'occasion de découvrir les capacités de stockage, la quantité de RAM, le taux de rafraîchissement, la résolution des écrans et plus encore. Les prix avec les options sont également très intéressants, la bête étant vendu 4 795,95 $ en cochant toutes les cases.

Contenu du coffret, options et prix du Vision Pro

Le premier casque de réalité mixte était annoncé au prix de 3 499 $, ce qui n'est pas donné. Mais c'était sans compter les options.



Il faut savoir que, d'emblée, l'Apple Vision Pro est livré avec un bandeau "Solo Knit", un bandeau "Dual Loop", un "Light Seal" (joint), deux coussins pour le "Light Seal", un étui pour l'avant de l'appareil, un chiffon de polissage (la fameuse chiffonnette), une batterie externe, un câble de charge USB-C et un adaptateur d'alimentation USB-C.



Cependant, il existe encore plusieurs options supplémentaires qui font monter le prix de la facture, comme les inserts optiques ZEISS, qui commencent à 99 $. Il est aussi possible d'augmenter la capacité de stockage, initialement de 256 Go. Comme nous l'avions dévoilé en exclusivité en août dernier, le Vision Pro est vendu avec jusqu'à 1 To de stockage.

Le prix des versions du casque :

Apple Vision Pro 256 Go : 3 499 $

Apple Vision Pro 512 Go : 3 699 $ (+ 200 $)

Apple Vision Pro 1 To : 3 899 $ (+ 400 $)

Le prix des options :

Inserts optiques ZEISS - Prescription : +$149

Support de batterie Belkin pour Apple Vision Pro : +$49.95

Étui de voyage pour Apple Vision Pro : +$199

Assurance AppleCare+ : +$499

Autrement dit, le Vision Pro pourra coûter jusqu'à 4 795,95 $, avant taxes !



Vision Pro sera commercialisé aux États-Unis le vendredi 2 février. Apple a précédemment annoncé que le casque serait commercialisé dans d'autres pays dans le courant de l'année, la Chine, le Royaume-Uni et le Canada étant pressentis pour être les premiers servis.



Si vous le voulez en France, consultez les limites d'utilisation hors des USA.

Vidéo de présentation



Apple a ajouté une vidéo sur son site web, présentant une vue d'ensemble de l'utilisation du casque et de ses principales fonctionnalités. Elle met en avant des aspects tels que la visualisation de photos et de panoramas, la lecture de vidéos spatiales, le placement de fenêtres dans un espace 3D, les appels FaceTime, les environnements immersifs, l'intégration d'un écran Mac dans l'espace et des expériences telles que la pleine conscience et "À la rencontre des dinosaures".

Le tour guidé de l’Apple Vision Pro en video ! pic.twitter.com/l05h7PdrLY — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) January 19, 2024

Applications préinstallées optimisées pour Vision Pro

App Store

À la rencontre des dinosaures

Capture

Conseils

Facetime

Fichiers

Freeform

Keynote

Mail

Messages

Musique

Notes

Paramètres

Photos

Pleine conscience

Safari

TV

Applications préinstallées non optimisées pour Vision Pro

Calendrier

Cartes

Livres

Maison

Mémos vocaux

News

Podcasts

Rappels

Raccourcis

Stocks

Parmi les apps tierces optimisées dès le départ, on trouve aussi :

Airmail

Box

CARROT Weather

Disney+

Fantastical

Facades

HBO Max

JigSpace

Microsoft 365

MUBI

Night Sky

OmniPlan 4

Parcel

PCalc

Red Bull TV

Sky Guide

Tides

Tinder

Uber

Webex

Zoom

Et bien d'autres encore.

Les caractéristiques techniques du Vision Pro

Le prix mis de côté, le Vision Pro est une vitrine technologique. Comme Apple l'avait déjà présenté en grande partie, nous savions qu'il était équipé d'une puce M2 et d'une puce R1 pour la partie calculs. La fiche technique publiée sur le site Apple permet d'avoir plus de détails. La puce M2 du Vision Pro est disponible avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, ainsi qu'une mémoire vive (RAM) unifiée de 16 Go. C'est donc la version haut de gamme de la M2 standard.



À ses côtés, on trouve la nouvelle puce R1 qui "traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones pour s'assurer que le contenu semble apparaître juste devant les yeux de l'utilisateur". Les spécifications techniques d'Apple révèlent que la puce R1 dispose d'une bande passante mémoire de 256 Go/s.



Côté écran, Apple confirme ainsi le taux de rafraîchissement de 100 Hz, les dalles micro-OLED, 23 millions de pixels ou encore le pas des pixels qui est de 7,5 microns.



Parmi les choses à retenir, citons la batterie qui ne tient que 2 heures maximum, la caméra de 6,5 mégapixels seulement ou encore le Wi-Fi 6.

Pas de lentilles de contact

Enfin, selon un document publié dans la foulée, le Vision Pro ne doit pas être utilisé avec des lentilles de contact dures, indique Apple dans son processus de précommande pour son nouveau casque d'informatique spatiale.

Si vous éprouvez des difficultés à suivre le mouvement des yeux et que votre ophtalmologiste vous a indiqué que des lunettes avec une prescription complète sont une option pour vous, vous pouvez envisager de commander des inserts optiques ZEISS. Sinon, vous pouvez utiliser une autre forme d'entrée telle que le contrôle du pointeur.

Apple recommande aux utilisateurs qui ont subi une chirurgie corrective en monovision de consulter un ophtalmologiste afin d'obtenir une prescription complète qui s'inscrive dans la plage de prescription prise en charge par Apple Vision Pro. Apple indique également qu'Apple Vision Pro fonctionne bien avec la plupart des lentilles de contact souples, mais que les lentilles de contact cosmétiques ne sont pas compatibles avec le casque et doivent être retirées avant d'utiliser l'appareil.

La fiche technique complète :

Capacité

256 GO

512 GO

1TB

Écran

23 millions de pixels

Système d'affichage 3D

Micro-OLED

Pas de 7,5 microns par pixel

92 % DCI-P3

Taux de rafraîchissement pris en charge : 90 Hz, 96 Hz, 100 Hz

Prise en charge de la lecture multiple à 24 images/seconde et 30 images/seconde pour une vidéo sans saccades

Recopie vidéo

AirPlay jusqu'à 1080p pour refléter votre vue dans Apple Vision Pro sur n'importe quel appareil compatible AirPlay, y compris iPhone, iPad, Mac, Apple TV (2e génération ou version ultérieure) ou smart TV compatible AirPlay.

Puces

Puce M2 CPU à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité GPU à 10 cœurs Moteur neuronal à 16 cœurs Mémoire unifiée de 16 Go

Puce R1 Temps de latence photon à photon de 12 millisecondes Bande passante mémoire de 256 Go/s



Appareil photo

Système de caméra principale 3D stéréoscopique

Capture de photos et de vidéos spatiales

18 mm, ouverture ƒ/2.00

6,5 mégapixels stéréo

Capteurs

Deux caméras principales haute résolution

Six caméras de suivi orientées vers le monde

Quatre caméras de suivi oculaire

Caméra TrueDepth

Scanner LiDAR

Quatre unités de mesure inertielle (IMU)

Capteur de scintillement

Capteur de lumière ambiante

Optic ID

Authentification biométrique basée sur l'iris

Les données Optic ID sont cryptées et accessibles uniquement au processeur Secure Enclave.

Sécurisation des données personnelles dans les applications

Effectuez des achats sur l'iTunes Store et l'App Store

Technologie audio

Audio spatial avec suivi dynamique de la tête

Audio spatial personnalisé et traçage des rayons audio

Réseau de six micros avec formation de faisceau directionnel

Prise en charge de la connexion H2-to-H2 à très faible latence aux AirPods Pro (2e génération) avec boîtier de charge MagSafe (USB-C)

Lecture audio

Les formats pris en charge sont les suivants : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos.

Lecture vidéo

Formats pris en charge : HEVC, MV-HEVC, H.264, HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Batterie

Jusqu'à 2 heures d'utilisation générale

Visionnage de vidéos jusqu'à 2,5 heures

Apple Vision Pro peut être utilisé pendant le chargement de la batterie

Connectivité et sans fil

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.3

Système d'exploitation

visionOS

Saisie de données

Mains

yeux

Voix

Accessoires de saisie pris en charge

Claviers

Trackpads

Manettes de jeu

Distance interpupillaire (IPD)

51-75 mm

Poids de l'appareil

600-650 g selon les options. Le poids varie en fonction du Light Seal et de la configuration du bandeau. La batterie séparée pèse 353 g.

Environnement

L'Apple Vision Pro est conçu avec les caractéristiques suivantes pour réduire son impact sur l'environnement :

Fabriqué avec des matériaux de meilleure qualité

Cadre et boîtier de la batterie en aluminium 100 % recyclé

Éléments de terres rares 100 % recyclés dans tous les aimants

Placage d'or 100 % recyclé dans plusieurs circuits imprimés

Étain 100 % recyclé dans la soudure de plusieurs circuits imprimés

Plus de 80 % de fil recyclé dans le Light Seal

70% de fil recyclé dans le Solo Knit Band

30% ou plus de plastique recyclé dans plusieurs composants

Voilà, vous savez tout des prix et de la fiche technique du Vision Pro. Pour en savoir plus sur les applications, films, jeux et autres divertissements, naviguez dans la catégorie "Vision" de notre site.