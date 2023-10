Apple Vision Pro : le taux de rafraîchissement pourra aller jusqu'à 100 Hz (et pas 96 Hz)

Le taux de rafraîchissement d'un casque AR/VR demeure un enjeu complexe, car d'un côté, les consommateurs aspirent à un taux élevé de Hz afin d'obtenir une expérience utilisateur fluide et immersive, tandis que de l'autre, les fabricants se trouvent confrontés à des défis techniques et économiques. La quête d'un taux de rafraîchissement élevé doit être équilibrée avec des considérations telles que la résolution de l'affichage, la performance graphique, l'autonomie de la batterie, ainsi que le coût de production.

L'Apple Vision Pro pourra aller jusqu'à 100 Hz

Le monde de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle est sur le point de vivre un moment fascinant avec l'arrivée du Vision Pro d'Apple l'année prochaine. La dernière révélation autour de ce produit révolutionnaire est liée à la capacité de ses écrans de supporter un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 100 Hz, et non 96 Hz comme l'a déclaré Apple lors d'une session en ligne à la WWDC 2023. Cette information provient d'une analyse du code trouvé dans la dernière version bêta de visionOS.

Habituellement, les casques de réalité virtuelle et augmentée offrent un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais le Vision Pro d'Apple vise à surpasser cette norme. Les écrans du Vision Pro peuvent fonctionner à des taux de rafraîchissement alternatifs de 96 Hz et 100 Hz. Le taux de 96 Hz est particulièrement utile pour le visionnage de vidéos à 24 images par seconde, tandis que le taux de 100 Hz peut être activé en cas de détection de scintillement de 50 Hz causé par l'éclairage artificiel.



En termes de modes d'opération, le Vision Pro d'Apple fonctionne en mode standard à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 96 Hz ou 100 Hz. Cependant, un "Mode Voyage" spécial a été conçu pour plafonner le taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui peut être utile lors des déplacements, comme en avion, pour économiser la batterie tout en offrant une expérience utilisateur satisfaisante.