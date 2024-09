L'application Mail d'Apple sur iOS 18 pourrait avoir un gros rafraîchissement avec une dose d'IA

La version iOS 18 a été décrite par plusieurs rumeurs comme étant la mise à jour qui apportera le plus de changements à l'iPhone. Parmi les nouveautés, on peut s'attendre à un joli rafraîchissement pour l'application Mail qui est préinstallé sur l'iPhone. Apple devrait proposer d'énormes améliorations avec des fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle !



Vous n'allez plus reconnaître l'application Mail avec iOS 18

L'application Mail d'Apple pourrait bénéficier d'une refonte majeure avec l'arrivée d'iOS 18, intégrant de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Connue en interne sous le nom de code Project BlackPearl, cette mise à jour promet de transformer l'expérience utilisateur en améliorant la recherche, la rédaction et la gestion des e-mails.

Résultats de recherche améliorés

Avec l'introduction d'iOS 18, la recherche au sein de l'application Mail sera plus puissante que jamais. Les utilisateurs pourront obtenir des résultats non seulement basés sur les contacts et les emplacements, mais aussi sur les documents stockés dans l'iPhone. Cette amélioration est rendue possible grâce à l'utilisation de l'Ajax LLM, un modèle de langage sophistiqué qui va garantir des résultats de recherche variés et pertinents.

Réponses intelligentes aux mails

L'un des ajouts les plus intéressants est la fonctionnalité de réponses intelligentes. Générées par le logiciel d'IA d'Apple, ces réponses vont permettre aux utilisateurs (surtout pour les professionnels) de gagner un temps précieux. Bien sûr, il sera conseillé de relire les réponses avant envoi, mais d'une certaine manière, la forme du message sera là et il n'y aura que quelques modifications mineures à faire pour que cela soit complètement à la hauteur de vos exigences.



En plus de cela, une nouvelle fonctionnalité appelée "Smart Reply" sera disponible non seulement dans Mail, mais aussi dans Messages et Siri. Cette fonctionnalité utilise l'IA pour fournir des réponses instantanées et personnalisées en fonction des commandes de l'utilisateur.

Analyse des mails par Siri

Siri sur iOS 18 sera capable d'analyser les mails et de fournir des suggestions spécifiques. Que ce soit pour rendre un e-mail plus concis, amical ou professionnel, Siri offrira des recommandations adaptées, facilitant ainsi la rédaction de courriels efficaces et appropriés.

Amélioration des outils d'écriture

L'IA jouera également un rôle central dans l'amélioration des outils d'écriture. Siri pourra aider à éditer du texte, ajustant le ton selon les préférences de l'utilisateur. Par exemple, une simple commande telle que "Rendre ce texte plus personnel" permettra de transformer instantanément le style du contenu. Cette fonctionnalité est conçue pour aider les utilisateurs à adapter leur communication à différents contextes, qu'il s'agisse d'un cadre professionnel ou personnel.

Notre fonctionnalité IA préférée : la catégorisation des mails via l'apprentissage automatique

Avec Mail sur iOS 18, il sera possible d'obtenir quelque chose de fantastique : catégoriser automatiquement les mails en fonction de leur contenu. L'application Mail pourra automatiquement envoyer des mails vers des catégories spécifiques une fois qu'ils sont arrivés dans votre boite de réception. L'application sera capable de détecter les mails qui incluent le marketing, les actualités, les promotions, les réseaux sociaux, les transactions financières et d'autres types de communications.



Tout ne sera plus mélangé dans votre boîte de réception et vous pourrez vous concentrer sur des catégories de mails bien précises. La nouvelle version de Mail boostée à l'IA devrait être présentée lors de la prochaine WWDC qui aura lieu le 10 juin au soir.



