La nouvelle application Mail absente d'iPadOS 18.3 et macOS 15.3

Mais où est passée la nouvelle appli Mail ? Comme plusieurs lecteurs l'ont remarqué, elle n'est pas encore disponible sur Mac et iPad, même après avoir installé la bêta d'iPadOS 18.3 et de macOS 15.3. Pourtant, iOS 18.2 y a droit depuis des semaines.

Où est la nouvelle interface Mail ?

Introduite avec iOS 18.2, l'application Mail, présentée pour la première fois à la WWDC 2024, présente une interface mise à jour avec une catégorisation intelligente, triant les e-mails en catégories telles que Principal, Transactions, Mises à jour et Promotions. Cela améliore également la visibilité des expéditeurs d’e-mails. Cependant, cette mise à jour est actuellement exclusive aux utilisateurs d'iPhone. Alors que les supports marketing pour les Mac M4 d'octobre présentaient cette nouvelle application Mail sur macOS, suggérant un éventuel déploiement sur ces appareils, la fonctionnalité reste absente des versions bêta actuelles pour iPad et Mac.

Voilà qui corrobore la rumeur selon laquelle la nouvelle interface Mail pourrait n'apparaître qu'à la sortie d'iPadOS 18.4 et de macOS 15.4, prévue pour avril 2025. C'est aussi la date de lancement d'Apple Intelligence en France.



Rien de surprenant finalement, la firme de Cupertino ayant pris ce genre d'habitude ces dernières années. Dernièrement, la société dirigée par Tim Cook a échelonné la fonctionnalité Genmoji qui n'était initialement disponible que sur iPhone et iPad avec iOS 18.2, puis sur Mac avec macOS 15.3 bêta 1.



Au-delà du défi technique, on peut imaginer que les critiques à l'égard du nouveau système de catégorisation de l'application Mail ont joué un rôle dans ce décalage.



La sortie publique d'iOS 18.3, iPadOS 18.3 et macOS 15.3 est prévue entre janvier et février. En attendant, si vous avez un iPhone, consultez notre article pour débloquer la nouvelle application Mail en Europe.