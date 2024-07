Le Vision Pro pourra envoyer du contenu en AirPlay vers un autre appareil Apple

Depuis plusieurs mois, nous en apprenons un peu plus chaque jour sur l'Apple Vision Pro, le premier ordinateur spatial d'Apple contient une multitude de fonctionnalités dont certaines qu'on n'aurait jamais cru qu'elles étaient possibles. Avec le lancement de la précommande du Vision Pro aux États-Unis, Apple a mis en ligne toutes les caractéristiques et fonctionnalités de son ordinateur spatial, ce qui permet de vraiment tout savoir sur ce nouvel appareil révolutionnaire. Comme l'ont remarqué les clients, une fonctionnalité très intéressante va être disponible, il s'agit du... AirPlay miroir !

L'AirPlay "miroir", mais qu'est-ce que c'est ?

Quand vous utilisez l'Apple Vision Pro avec des personnes autour de vous, l'inconvénient est qu'il n'y a que la personne qui utilise l'ordinateur spatial qui peut voir l'interaction avec le logiciel visionOS. Ça, c'est ce qu'on croyait tous avant le lancement de la précommande du Vision Pro, cependant ce n'est pas du tout le cas. Quand on observe attentivement le site Apple aux États-Unis, on remarque une information très intéressante : la prise en charge jusqu'à 1080p de l'AirPlay.



: La fiche d'Apple a été modifiée et mentionne désormais le 720p. Dommage !



Afin de partager l'interaction avec d'autres personnes, Apple a intégré dans visionOS 1.0 la fonctionnalité "AirPlay Miroir". Cela signifie qu'un utilisateur de Vision Pro pourra envoyer en temps réel ce qu'il voit en réalité augmentée/virtuelle vers un autre appareil Apple.

Résultat, il deviendra possible de partager son expérience en 1080p sur un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV et tout autre appareil compatible AirPlay.

Voici ce que précise Apple sur son site :

Jusqu'à 1080p AirPlay pour la mise en miroir de votre vue dans Apple Vision Pro sur n'importe quel appareil compatible AirPlay, y compris l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV (2e génération ou ultérieure) ou la télévision intelligente compatible AirPlay.

Vous allez me dire : "mais mon iPhone n'est pas capable de recevoir un flux AirPlay, il peut juste envoyer du contenu via AirPlay". Figurez-vous que ce n'est plus le cas, depuis iOS 17.2 et iPadOS 17.2, Apple propose la fonctionnalité "AirPlay Receiver" qui consiste à recevoir un contenu en AirPlay venant du Vision Pro en temps réel.



Pour Apple, cette fonctionnalité était quelque peu "indispensable", car grâce au AirPlay Miroir dans visionOS 1.0, vous allez pouvoir vous occuper des démonstrations aux membres de votre famille, à vos amis et à vos collègues de travail, et le tout... sans avoir besoin obligatoirement d'un téléviseur connecté ou d'un téléviseur muni d'une Apple TV. Pour Apple, l'AirPlay miroir sur le Vision Pro est tout bénéfique, car en plus de partager votre expérience (qui promet d'être très divertissante), vous allez inconsciemment motiver votre entourage à investir dans leur premier ordinateur spatial.