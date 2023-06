Apple ne pourra pas appeler son ordinateur spatial "Vision Pro" en Chine

Pour son premier ordinateur spatial, Apple a choisi le nom "Vision Pro", c'est comme cela que sera identifié le produit dans les campagnes marketing, chez les revendeurs ainsi que sur le site d'Apple. L'utilisation de ce nom ne pose aucun problème partout dans le monde, sauf en... Chine.

Le nom Vision Pro ne pourra pas être exploité en Chine

Partout dans le monde, Apple a protégé la marque "Vision Pro" afin de pouvoir l'utiliser pour son ordinateur spatial qui sortira l'année prochaine. Toutefois, il y a un pays où le dépôt de la marque a été impossible : en Chine. En effet, la marque chinoise Huawei a déjà protégé cette marque il y a plusieurs années pour l'un de ses projets, heureusement ce dépôt n'a été fait qu'en Chine et ne concerne pas les autres pays. Aujourd'hui, Apple a deux choix, soit :

Entrer en négociation avec Huawei pour que l'entreprise lui cède le nom en échange d'une transaction financière

pour que l'entreprise lui cède le nom en échange d'une transaction financière Trouver un autre nom spécifiquement pour le marché chinois

Officiellement, "Apple Vision" a été déposé par Huawei pour une utilisation exclusive du 28 novembre 2021 au 27 novembre 2031, mais bien évidemment pour Apple, il est hors de question d'attendre presque 10 ans pour utiliser la marque Vision Pro en Chine. Avant d'entrer en négociation avec Huawei, Apple a envoyé des représentants à l'Office chinois des brevets et des marques de commerce en Chine. L'objectif était de récupérer la demande de marque de première main, Apple a rempli un document expliquant l'importance et la nécessité d'utiliser "Vision Pro" auprès des consommateurs chinois.



Au premier abord, on pourrait se dire qu'Huawei a déposé la marque Vision Pro pour embêter Apple, mais pas du tout. Dans un premier temps, la direction d'Huawei était dans l'incapacité de savoir en 2021 qu'Apple allait sortir un ordinateur spatial qui serait baptisé "Vision Pro", de plus Huawei utilise la marque "Huawei Vision" pour des lunettes connectées, "Vision Pro" allait être l'un de ses futurs produits pour des lunettes connectées.



À voir comment cette affaire va évoluer, mais il est clair qu'en Chine, Huawei est en position de force sur l'utilisation de la marque "Vision Pro", il y a peut-être un espoir pour Apple de trouver un contournement juridique technique, mais rien n'est sûr.