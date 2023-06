Apple Vision Pro : Google réagit à l'annonce du premier "ordinateur spatial" d'Apple

Le "One more thing" de la WWDC 2023 a fait beaucoup de bruit, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur YouTube, mais aussi... chez les entreprises concurrentes d'Apple. Après une déclaration très mitigée et peu motivée de Mark Zuckerberg, c'est au tour de Sundar Pichai, le grand patron de Google, de partager son avis sur l'Apple Vision Pro. Convaincu ou non ?

Sundar Pichai est enthousiasmé par la technologie du Vision Pro

L'Apple Vision Pro a énormément fait parler de lui après son annonce à l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023. Si le prix auquel il sera commercialisé a enflammé les critiques, les technologies qu'il embarque et l'approche visionnaire du produit ont convaincu beaucoup de personnes, même ceux qui sont dans un écosystème complètement différent de celui d'Apple.

S'il est intéressant d'avoir les avis des consommateurs, il est aussi pertinent de voir comment l'Apple Vision Pro a été perçu chez les concurrents.



Du côté de Google, on a clairement un autre ressenti du produit que chez Meta où Mark Zuckerberg n'a pas hésité une seule seconde à exprimer son manque d'optimisation envers l'Apple Vision Pro. Dans une interview à Bloomberg, Sundar Pichai, l'actuel patron de Google a expliqué que des produits comme le Vision Pro pourraient bien être le futur de l'informatique.

Sundar Pichai de Google

Voici ce qu'il a déclaré :

Je ne l’ai pas utilisé ni vu, mais nous avons toujours imaginé que l’informatique évoluerait au-delà des rectangles noirs. Nous aurons des expériences plus immersives. Je suis enthousiasmé par le potentiel de cette technologie.

Le marché de la réalité augmentée/virtuelle intéresse Google et voir son principal concurrent se lancer sur ce marché avec un produit futuriste, ne laisse pas indifférent l'entreprise de Sundar Pichai. Dans le passé, Google s'est déjà investi dans l'AR/VR, la firme de Mountain View a lancé le projet Google Glass en 2013, qui était une paire de lunettes intelligente intégrant des fonctionnalités de réalité augmentée. En 2016, Google a également lancé Daydream, une plateforme de réalité virtuelle pour les smartphones Android. Daydream comprenait un casque VR spécifique et une boutique d'applications dédiée à la VR. Cependant, le projet Daydream a été abandonné en 2019 en raison d'une adoption limitée.



Est-ce que Google se lancera aussi un jour dans l'univers de "l'ordinateur spatial" avec un produit similaire au Vision Pro ?

Même si Sundar Pichai ne le mentionne pas, on sent tout de même dans sa déclaration une certaine attractivité et un intérêt croissant envers le monde de l'AR et de la VR.



Source