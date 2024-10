Apple publie des offres d'emploi pour le Vision Pro en Australie, en Chine et au Japon

Apple n'a pas encore lancé son casque de réalité mixte hors des États-Unis, mais la firme s'active un peu partout dans le monde. Cette semaine, l'entreprise a publié des offres d'emploi identiques concernant le Vision Pro en Australie, en Chine et au Japon. Il ne s'agit pas de postes d'ingénieurs.

Apple cherche des commerciaux pour le Vision Pro

Apple cherche à embaucher un "spécialiste de l'expérience du briefing" dans ces trois pays. Concrètement, la firme propose un poste de commercial qui consistera à démontrer les capacités du Vision Pro à des clients professionnels ou à des entreprises, selon l'offre d'emploi.

Vous concevrez et ferez des démonstrations qui présenteront les capacités du produit et sa nouvelle technologie révolutionnaire. Vous présenterez également des solutions, des cas d'utilisation représentatifs et des flux de travail transformateurs qui inciteront les clients à investir dans la technologie, la plateforme visionOS et le produit lui-même.

Pour ceux qui ont un peu de mémoire, Apple a publié la même offre d'emploi pour le Vision Pro au Royaume-Uni l'année dernière.

Sur son site, Apple indique toujours que le Vision Pro sera lancé dans d'autres pays plus tard dans l'année, mais la société n'a pas fourni de calendrier plus précis. Le mois dernier, Ming-Chi Kuo, analyste réputé, a déclaré qu'il pensait que le Vision Pro serait lancé à l'international avant la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la WWDC, qui a généralement lieu au cours de la première semaine de juin. Cette année, la WWDC 24 aura lieu du 10 au 14 juin.



Parmi les neuf pays qui doivent accueillir le Vision Pro, il y a la France, mais aussi le Canada. Les autres régions concernées sont l'Australie, la Chine, l'Allemagne, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.



Rappelons notre test du casque Vision Pro, vendu 3 499 dollars avant taxes, ce qui nous amène à penser qu'il sera vendu en France entre 3 999 € et 4 499 €.