Apple ne parvient pas à déposer la marque "Vision Pro" en Chine

Le casque Vision Pro d'Apple a beau être pressenti pour un lancement en Chine, un problème juridique persistant pourrait en décider autrement. Depuis juin, la firme américaine essaye de déposer la marque "Vision Pro" en Chine, sauf que cette dernière est la propriété d'un certain Huawei.

Apple bloquée jusqu'en 2031 ?

Comme le souligne le South China Morning Post, le géant chinois Huawei a enregistré le nom "Vision Pro" dans le pays en 2021. Cet enregistrement englobe un large éventail de produits et de services, notamment des casques de réalité virtuelle et des écrans vidéo portables, ce qui confère à Huawei des droits exclusifs sur le nom "Vision Pro" en Chine jusqu'en novembre 2031.

Selon l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), la demande d'Apple pour les droits de marque sur "Vision Pro" est actuellement dans un état de "refus de réexamen". Pour contourner le problème, Apple a déposé une demande de marque pour le nom "Apple Vision Pro" en juin 2023, mais cette demande est toujours en cours d'examen. De quoi mettre à mal la stratégie de lancement du casque en Chine.



La première incursion de Huawei dans le domaine des lunettes intelligentes s'est faite avec l'introduction de "Vision Glass" en décembre 2022, préemptant quelque part la marque Vision qu'Apple a annoncé lors de la WWDC 23. D'ailleurs, suite à la sortie du Vision Pro d'Apple aux États-Unis en février, Huawei se préparerait à lancer des dispositifs similaires pour concurrencer Apple et Meta.



Ce serait dommage pour les clients chinois, mais cela signifie peut-être qu'il y aura plus de stocks en France, Belgique, Suisse et autre Canada ! D'ailleurs, nous n'avons pas eu vent d'une date de sortie en Amérique du Sud, en Afrique ou au Moyen-Orient.