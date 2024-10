Apple Vision Pro en Chine : en mal de contenu, le groupe Tencent vient au secours d’Apple

L’Apple Vision Pro possède aujourd’hui plus de contenus que le Meta Quest 3, cependant, il a tout de même quelques handicaps comme l’absence de Netflix ou encore de YouTube. Alors que le lancement en Chine ne devrait plus tarder, on apprend aujourd’hui que le groupe Tencent va proposer ses applications sur visionOS. Une bonne nouvelle, surtout quand on sait qu’Apple TV+ et Disney+ ne seront pas présents en Chine sur le Vision Pro !

Le Vision Pro en Chine aura plus de contenus que prévu

Le lancement du Vision Pro d’Apple en Chine se présentait comme un défi majeur pour la firme de Cupertino. Cependant, une bonne nouvelle laisse entrevoir une lueur d’espoir pour Apple : Tencent, le géant chinois des applications mobiles, vient à la rescousse en rendant ses applications phares disponibles sur le Vision Pro avant son lancement.



Tencent n’est pas un acteur ordinaire dans l’écosystème numérique chinois. Avec un portefeuille incluant des applications et des jeux extrêmement populaires tels que Weibo, WeChat, QQ, WeBank, Tencent Pictures, Honor of Kings et PUBG, l’entreprise atteint des centaines de millions d’utilisateurs à travers ses services. Ces applications constituent une offre de contenu inestimable pour Apple, qui fait face à l’absence de services de streaming majeurs comme Netflix, Apple TV+ et Disney+ en Chine.

Cette absence de services de streaming représente un obstacle considérable pour Apple, l’entreprise compte énormément sur le contenu de streaming vidéo pour séduire les consommateurs qui hésitent à acheter le Vision Pro. Le marché chinois présente des défis qu’on ne retrouve pas ailleurs en raison de réglementations strictes et de la censure. L’intégration des applications de Tencent sur le Vision Pro pourrait donc combler une partie de ce vide, offrant aux utilisateurs chinois un accès à un éventail de contenus divertissants et sociaux directement depuis leurs appareils.



La décision de Tencent de supporter le Vision Pro survient dans un contexte où Apple peine à lancer de nouveaux services en Chine. Depuis iCloud en 2017, la firme n’a pas introduit de nouvelles offres dans le pays, principalement à cause des restrictions gouvernementales. La collaboration avec Tencent peut ainsi être vue comme une stratégie clé pour naviguer dans cet environnement réglementaire complexe.



Tim Cook, le PDG d’Apple, a annoncé que le Vision Pro sera lancé en Chine plus tard cette année sans donner de date ni période approximative. Cependant, les consommateurs chinois devront s’attendre à un coût potentiellement plus élevé et à un nom de produit différent, suite à un litige avec Huawei.



