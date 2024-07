L’une des forces de visionOS, ce sont les environnements virtuels vers lesquels il est possible de basculer en tournant seulement la Digital Crown. Apple en propose plusieurs depuis le lancement du Vision Pro, il y a l’environnement Joshua Tree, White Sands, Yosemite… et un petit nouveau a débarqué cette nuit, il s’agit du « Lake Vrangla » !

Apple propose un nouvel environnement virtuel sur visionOS

Apple a lancé aujourd'hui un nouvel environnement virtuel pour son Apple Vision Pro, intitulé “Lake Vrangla”. Depuis le lancement du Vision Pro en février dernier aux États-Unis, cet environnement restait inaccessible, attisant la curiosité des utilisateurs. Désormais, il est disponible pour tous et il offre une expérience immersive unique.



Lake Vrangla transporte les utilisateurs au bord d’un lac en Norvège et offre un paysage serein et brumeux. Ce décor virtuel présente un lac calme parsemé de petites îles arborées, créant une atmosphère mystérieuse et apaisante. La brume enveloppe délicatement les arbres et ajoute une touche d’étrangeté et de tranquillité.

Cet éclairage doux donne à l’environnement un style unique, différent des autres environnements disponibles sur visionOS. Apple a clairement mis l’accent sur l’immersion et le réalisme, ce qui va permettre aux utilisateurs de se détendre dans ce cadre idyllique.



Accessible dès aujourd’hui, Lake Vrangla est compatible avec visionOS 1 ainsi qu’avec la version bêta de visionOS 2. Les utilisateurs peuvent télécharger cet environnement via l’onglet Environnements de l’écran d’accueil de leur Vision Pro.