Apple publie visionOS 2.1 pour le Vision Pro

Après iOS 18.1 et macOS 15.1, Apple a déployé la version finale de visionOS 2.1, une semaine après avoir publié la Release Candidate. Cette nouvelle version est destinée au grand public, sans nouveauté réelle.

Une petite mise à jour 2.1

Pour installer visionOS 2.1, les clients peuvent se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" de l'application Réglages sur l'Apple Vision Pro.

Aucun changement majeur n’a été identifié dans cette mise à jour à travers les bêtas, et elle semble se concentrer sur la correction de bugs et des améliorations mineures. Selon Apple, cette mise à jour corrige un problème pouvant empêcher la lecture des morceaux et des vidéos musicales sur Apple Music, ainsi qu'un problème de suivi de la réalité augmentée lorsqu'on bouge la tête. Il n'y a plus d'effet de bord, tout reste à sa place.

Les nouveautés de visionOS 2

Pour mémoire, La première mise à jour majeure 2.0 pour le casque de réalité mixte Apple Vision Pro a apporté plusieurs améliorations en septembre dernier, notamment une simplification des gestes pour accéder au centre de contrôle et l'intégration de SharePlay à la photothèque. Elle introduit également la génération de photos spatiales à partir d'images 2D via l'IA, la compatibilité avec une souris, et une meilleure extension du bureau Mac avec une résolution améliorée. De plus, la mise à jour optimise la reconnaissance des claviers et propose des nouvelles fonctionnalités immersives pour les applications clés telles que Safari et Apple TV. Parmi les autres nouveautés, on trouve la multi-vue pour suivre plusieurs événements sportifs simultanément et la personnalisation de l'écran d'accueil.