Apple publie la version finale de visionOS 2.3 pour ses chers clients

Aux côtés d'iOS 18.3, iPadOS 18.3, tvOS 18.3, watchOS 11.3 et macOS 15.3, Apple a publié la version finale de visionOS 2.3, à destination de ses chers clients sous Vision Pro. Ceux qui ont dépensé 4 000 euros dans le casque de réalité mixte seront ravis d'apprendre qu'aucune nouveauté ne les attend.

Pendant la phase de bêta, Apple n'a pas détaillé les nouvelles fonctionnalités de visionOS 2.3, et personne n'en a visiblement trouvé parmi les développeurs.

En fouillant le site d'Apple, nous avons simplement déniché un correctif pour HealthKit :

Pour mémoire, les derniers grands changements ont été apportés par visionOS 2 en septembre 2024.

visionOS 2 introduit un moyen puissant pour les utilisateurs de créer des photos spatiales avec les images déjà présentes dans leur bibliothèque, des gestes intuitifs de la main pour accéder facilement aux informations importantes en un coup d'œil et de nouvelles fonctionnalités pour Mac Virtual Display, Travel Mode et Guest User. Les utilisateurs de Vision Pro peuvent rapidement et facilement trouver leurs photos spatiales préférées dans l'application Photos repensée, gérer les informations sur tous leurs comptes avec la nouvelle application Passwords, accéder à de nouveaux outils de confidentialité dans Safari et découvrir de nouvelles fonctionnalités dans des applications populaires, notamment Apple TV et Mindfulness.