Apple publie visionOS 1.0.1 avant la sortie du Vision Pro

Alors que le Vision Pro n'est pas encore sorti, le lancement étant prévu le 2 février prochain, Apple a déjà publié une mise à jour visionOS 1.0.1 pour le casque, selon le développeur Nicolás Álvarez qui a partagé l'information sur X/Twitter. Les nouveautés de cette mise à jour logicielle ne sont pas connues, car Apple n'a pas partagé publiquement les notes de mise à jour de visionOS, mais il s'agit clairement d'une version mineure avec des corrections de bugs.

Une version pour les tests des médias

Mais pourquoi une mise à jour juste avant le lancement ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple commencerait à expédier des unités de test Vision Pro à des journalistes sélectionnés à l'issue d'une réunion tenue hier (23 janvier). Pour éviter une mauvaise publicité, la firme a donc publié la mise à jour visionOS 1.0.1 pour que les casques proposent une expérience sans bug. Il pourrait également tout simplement s'agir d'une mise à jour pour le grand public si les premières unités Vision Pro sont livrées avec visionOS 1.0.



Étrangement, il est impossible d'installer visionOS 1.0.1 de manière autonome, il faut absolument le faire à partir de la version 1.0.

Toujours est-il que visionOS 1.0.1, build 21N311, est la toute première mise à jour logicielle pour le Vision Pro. Les développeurs espèrent que Tim Cook dévoilera une mise à jour plus importante de visionOS 2.0 avec de nouvelles fonctionnalités lors de la conférence WWDC en juin, notamment un clavier virtuel plus poussé, plusieurs applications natives manquantes et plus encore.

Le cas de l'Apple Watch

Pour mémoire, pour le dernier "nouveau" produit, Apple avait procédé de manière différente. Pour l'Apple Watch, l'entreprise américaine est rapidement passé à watchOS 2 en moins de trois mois, succédant à ce qui s'appelait "Watch OS 1" à l'époque. Les montres avaient eu droit à Watch OS 1.0.1 seulement un mois après les livraisons des premières commandes.