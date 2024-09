On pourra tester l'Apple Vision Pro en France dès le 12 juillet

L'Apple Vision Pro sera lancé en France, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie à partir du vendredi 12 juillet. Les précommandes seront ouvertes dès le 28 juin.



Si les fans absolus ont déjà prévu de l'acheter, les hésitants et les curieux pourront essayer l'ordinateur spatial en se rendant dans un Apple Store à la date du lancement, soit le 12 juillet.

Un test sans rendez-vous

À partir de cette date, à l'ouverture, et jusqu'au dimanche 14 juillet en fin de journée, les Apple Store des cinq pays susmentionnés permettront aux clients de recevoir une démonstration de Vision Pro selon le principe du premier arrivé, premier servi.



À l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, les démonstrations se feront probablement sur rendez-vous à partir du lundi suivant.

Étant donné que le Vision Pro coûte la bagatelle de 4 000 euros, 3 999 € pour être précis, la démonstration de 30 minutes offre aux clients un moyen de découvrir le casque de réalité mixte sans risque. Au cours de la démonstration, les clients apprendront à naviguer dans le système d'exploitation, visionOS, et exploreront les applications intégrées telles que Apple TV, Photos et Safari. Apple a un plan bien établi, qui provoque généralement l'effet wahou grâce à des vidéos spatiales, des photos immersives et à des jeux qui tirent partie de la réalité virtuelle et / ou de la réalité augmentée.



Le Vision Pro sera disponible à la commande dans ces pays à partir du vendredi 28 juin à 14 heures, heure locale. L'ordinateur spatial est également lancé en Chine, au Japon et à Singapour, les précommandes débutant le jeudi 13 juin à 18 heures, heure du Pacifique, dans ces pays, avant un lancement le 28 juin.



Comme vu hier, visionOS 1.2 a été lancé cette semaine pour prendre en charge les langues de ces pays, dont le français, et visionOS 2, avec toute une série de nouvelles fonctionnalités, sera disponible dans le courant de l'année.



Pour mémoire, le Vision Pro a été lancé pour la première fois aux États-Unis au début du mois de février. Notre application iSoft est déjà prête pour visionOS avec une application entièrement optimisée.