VisionOS 1.2 passe enfin le Vision Pro en français !

Il n'y a pas que visionOS 2 et autre iOS 18 qui sont sortis hier soir. Après le keynote de la WWDC 24, Apple a également distribué visionOS 1.2 qui permet de préparer le lancement du Vision Pro dans de nouveaux pays, dont la France.

Une mise à jour très "French"

Comme plusieurs fans inconditionnels dans l'Hexagone, nous avions déjà acheter un Vision Pro peu après sa sortie aux États-Unis (deux en fait). Malgré quelques limitations, nous avons pu nous en servir et même publier un test complet du casque, avec les hauts et les bas (et il y en a pas mal). Le plus gros problème pour certains, c'était l'anglais. Désormais avec visionOS 1.2, le casque est entièrement traduit en français. Justement, le Vision Pro sera directement équipé de cette version lors de son expansion à l'international.

Outre la traduction de l'interface, visionOS 1.2 apporte le système métrique mis en place par Napoléon, les degrés Celsius et Siri qui comprend et parle notre langue. Sans oublier un clavier virtuel AZERTY qui peut même corriger vos fautes de français. On trouve aussi des correctifs de bugs et de sécurité.



Malgré la mise à jour, les autres limitations demeurent, comme l'impossibilité de se connecter à l’App Store et à Apple TV+ avec un compte français.



Quant à visionOS 2, actuellement en bêta, il faudra attendre septembre voire octobre.

Acheter le Vision Pro

Le Vision Pro sera disponible à la commande en France à partir du 28 juin pour une sortie le 12 juillet. Côté prix, il démarre à 3 999 €, et peut monter plus haut avec les options de stockage et autre accessoires.



Les autres pays concernés sont l’Australie, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les pays asiatiques comme la Chine, le Japon et Singapour auront la primeur avec une commande ouverte dès jeudi 13 juin pour un lancement le 28 juin.



Seul Apple vend le casque de réalité mixte à date. Il faut passer par l'Apple Store en ligne ou en boutique.