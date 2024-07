Le clavier virtuel de visionOS est complètement nul

Alors que les précommandes de l'Apple Vision Pro s'ouvriront ce vendredi 19 janvier aux États-Unis, les informations s'accumulent à propos de ce à quoi il faut s'attendre en achetant le premier casque de réalité mixte. Après le déroulé des sessions de démonstration en Apple Store ou encore le premier accessoire pour le Vision Pro, voici des détails très intéressants sur le clavier virtuel de visionOS. Attention, vous risquez d'être déçus.

Le clavier virtuel de visionOS

Souvenez-vous, lors de l'annonce historique du Vision Pro à la WWDC 2023, Apple a montré un clavier flottant dans l'air permettant de saisir des données sans aucun accessoire. Selon la firme de Cupertino, ce clavier projeté inclut même un retour d'information par le biais d'effets sonores spatiaux. L'équivalent du retour haptique (vibration) sur l'écran tactile de l'iPhone).

À deux semaines du lancement commercial, il semble que tout ne soit pas aussi rose dans ce domaine. Par le biais d'un message sur le réseau social X, le journaliste Mark Gurman a décrit le clavier virtuel du Vision Pro comme un "ratage total" dans visionOS 1.0. Il suggère que la plupart des gens préfèreront un clavier Bluetooth. Un accessoire concret.

Le clavier virtuel de Vision Pro est complètement nul, du moins dans la version 1.0. Vous devez appuyer sur chaque touche, un doigt à la fois, comme vous le faisiez avant d'apprendre à taper. Il n'y a pas de frappe magique dans l'air. Vous pouvez également regarder un caractère et le pincer. Vous aurez besoin d'un clavier Bluetooth.

Ce n'est pas une surprise pour nous, nous l'avions constaté lors de notre essai par le biais d'un ancien rédacteur qui nous avait permis de révéler une option de 1 To de stockage en août dernier. Mais nous ne pouvions pas en parler.



C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle le premier test des médias n'a fait aucune mention de ce défaut lors de la WWDC 23. Depuis six mois, Apple filtre tout autour de son premier ordinateur spatial, avec un protocole fou pour les prêts de matériel aux développeurs.



Le clavier virtuel est loin d'être aussi efficace que celui de l'iPhone : pas de balayage, qu'un seul doigt par main détecté (index) et un positionnement dans l'espace compliqué à appréhender. En clair, soit vous utilisez Siri à la voix, soit vous connectez un clavier physique en Bluetooth. C'est un peu comme utiliser le clavier virtuel de la PS5 à la manette...



Nul doute que les ingénieurs d'Apple amélioreront ce point rapidement, pourquoi pas avec visionOS 2. En attendant, apprenez les gestes du Vision Pro.