Last Window Quits ferme complètement les apps sur Mac

Contrairement à Windows, où fermer une fenêtre ferme automatiquement l’application, les utilisateurs de macOS savent que le cycle de vie est différent. Sur un Mac, fermer une fenêtre laisse l’application active en arrière-plan, occupant toujours de la mémoire. Pour quitter une app, il est généralement nécessaire d’utiliser la combinaison CMD + Q pour s'assurer d'un arrêt complet. Mais avec un utilitaire du nom de Last Window Quits, tout est plus simple. Vous fermez la fenêtre et vous n'y pensez plus.

Comment installer Last Window Quits ?

Téléchargement et installation :

Téléchargez Last Window Quits (gratuit) compatible avec macOS High Sierra (10.13) et versions ultérieures comme Sequoia (15). Configuration initiale : Lancez l’application et cliquez sur Accessibility Settings… .

. Accédez à Réglages Système (menu Pomme ) > Confidentialité et sécurité > Accessibilité, et autorisez Last Window Quits à détecter la fermeture de fenêtres. Validation : Relancez l’application, et vérifiez que le statut passe à Granted (en vert).

(en vert). Acceptez les termes d’utilisation en cliquant sur Accept, puis cliquez sur Done.

Comment utiliser Last Window Quits ?

Une fois configuré, Last Window Quits apparaît dans la barre des menus. Pour optimiser son utilisation :

Activez le démarrage automatique : cochez les options Enabled et Start at login pour que l’app se lance à chaque ouverture de session.

À partir de là, fermer une fenêtre via le célèbre bouton rouge entraîne automatiquement la fermeture complète de l’application. Plus besoin d'aller dans le menu puis "Quitter XXX" ou de CMD + Q.



Si vous avez besoin d'un temps de réflexion, sachez que Last Window Quits offre une option pour ajouter un délai avant la fermeture. Rendez-vous dans l’onglet Advanced, sous "App quit timeout". Ainsi, l'app restera encore en mémoire quelques secondes, le temps de rouvrir la dernière fenêtre par exemple.



Voilà, vous savez tout sur Last Window Quits. Ah si, ce petit utilitaire est gratuit. De quoi ravir les adeptes de Windows qui sont passés récemment à macOS.